Group Vlaemynck plaatst meiboom op Office One

Iedereen die de afgelopen maanden via de Ruiseledesteenweg Tielt binnen kwam, kon er niet naast kijken. Allround vastgoedonderneming Vlaemynck laat ter hoogte van huisnummer 9 momenteel een ultramodern en up-to-date kantoorcomplex uit de grond rijzen dat de naam ‘Office One’ zal dragen.

Het architecturale gebouw dat ontworpen werd door Piet Bailyu van Project Architects uit Knokke-Heist kreeg het beste juryrapport in de ontwerpwedstrijd waarbij vier architectenbureaus het beste van zichzelf lieten zien.

In 2021 werd gestart met de bouwwerken, nu een paar maanden, 187 funderingspalen en 2500 m³ verwerkt beton later begint de definitieve vorm zich duidelijk af te tekenen. De bouwvakkers bereikten de bovenste etage waarmee de ruwbouwfase van het complex op zijn einde loopt.

Meiboom

Hoogste tijd om alle betrokken partners en kopers uitgebreid rond te leiden in het vier verdiepen tellende gebouw en in hun aanwezigheid symbolisch de meiboom te planten op de dakverdieping. Karel Vlaemyck werd hierin bijgestaan door Frederick Meulebrouck en Niels De Four van MC bouw alsook schepenen Grietje Goossens en Hedwig Verdoodt die namens de stad Tielt aanwezig waren.

De komende maanden zal het gebouw verder afgewerkt worden en is het uitkijken naar de glaspartijen met een totale oppervlakte van 1500m² en de 1,25 km lamellen die het gebouw zijn definitieve modernistische en openen uitstraling zal geven.

Volledig uitverkocht

Met de CM die op het gelijkvloers een modern kantoor van 1132m² zal inrichten en een aantal bedrijven uit de IT- en accountancywereld huist er vanaf het voorjaar 2023 alvast een mooie mix van bedrijven in de drie eerste verdiepingen van Office One.

De kantoorruimte van 774m² op de vierde en hoogste verdieping werd dan weer door Latexco aangekocht. De beschikbare 3700m² aan kantoorruimtes in het kantoorgebouw dat door zijn spectaculaire architectuur en fantastische vergezichten over de regio ongetwijfeld een landmark in het Tieltse landschap zal vormen is hiermee al voor de definitieve oplevering volledig uitverkocht. (WME)