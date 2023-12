Group Vlaemynck bundelt de krachten met vastgoedkantoren in regio Kortrijk

Vanaf 1 januari krijgen de twee kantoren van Resida Vastgoed in Heestert en Bavikhove het onderschrift ‘part of Group Vlaemynck’. Het netwerk van Group Vlaemynck-vastgoedkantoren groeit daarmee van zes naar acht.

Resida Vastgoed, dat in 2011 opgericht werd door Christophe Vermeersch, is gespecialiseerd in de herverkoop van bestaand vastgoed. Volgens Vlaemynck kan het kantoor indrukwekkende cijfers voorleggen. “Vandaar dat we na een eerste kennismaking begin 2023 geïnteresseerd waren om de handen in elkaar te slaan”, aldus Karel Vlaemynck, Ilse Nagel en Nikolaas De Clerck van Group Vlaemynck. “Wij hebben onze expertise in lokaal verankerde vastgoedkantoren en onze sterke organisatie, terwijl het team van Resida dan weer de regio rond Kortrijk goed kent. Samen levert dat een compleet pakket en een win-win voor beide partijen op.”

Groei vraagt partnerschap

“In onze zeer concurrentiële sector is groei enkel via bepaalde paden mogelijk”, zegt Christophe Vermeersch. “Groei vraagt partnerschap. Ik blijf als mede-zaakvoerder aan het roer staan en schep voor mijn jonge en ambitieuze team, maar ook voor mezelf, nieuwe mogelijkheden. Group Vlaemynck kent een andere schaalgrootte en is stilaan in heel West-Vlaanderen aanwezig, wat de opties voor iedereen een stuk ruimer maakt. “

Na Tielt, Sint-Idesbald, Nieuwpoort, Waregem, Poperinge en Veurne is Vlaemynck nu voortaan dus ook in het zuiden van West-Vlaanderen aanwezig, met twee kantoren.