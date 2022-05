Group Monument helpt mee bij restauratie Notre Dame in Parijs: “Een hele eer dat we op de ‘werf van de eeuw’ mogen werken”

Bij Group Monument uit Ingelmunster zijn ze het gewoon om tal van historische bouwwerken onder handen te nemen, maar nu mogen ze ook mee helpen bij de restauratie van de beroemde kathedraal Notre Dame in Parijs. “We zijn enorm trots dat we aan dit prestigeproject mogen mee werken”, zegt ingenieur Ghislain Claerbout.

Het is ondertussen drie jaar geleden dat een verwoestende brand op 15 april 2019 heel wat schade veroorzaakte in de Notre Dame. Het gebouw zelf bleef gelukkig bewaard, maar de vlammen vernietigden een torenspits en veroorzaakten ook binnen heel wat ravage. Kort na de ramp kwam de Franse overheid al eens aankloppen bij Group Monument, dat op vlak van restauraties heel wat adelbrieven kan voorleggen: van de Lakenhalle in Ieper tot de kathedraal van Doornik en het stadhuis van Antwerpen.

Gevelspitsen

“Maar het duurde tot nu voor de opdracht officieel gegund werd”, zegt ingenieur Ghislaen Claerbout “Eerst moesten de ingestorte stellingen worden opgeruimd en ook de loodverontreiniging ter plekke aangepakt worde,. Dat kostte heel wat tijd. Bovendien is het een immens project waar heel wat bedrijven bij betrokken zijn. Hoewel er al heel wat stellingen staan, vat de eigenlijke restauratie nu pas aan en zijn we een van de eersten die er op dat vlak aan de slag gaan.”

De opdracht voor Group Monument, met hun overkoepelende steun uitgevoerd door dochteronderneming Monument Lanfry uit Rouen, spitst zich toe op één bepaalde plek. “Het gaat om het vervangen van 85 kubieke meter natuursteen aan de gevelspitsen van de twee gevels van het transept (de kruisbeuk – nvdr.), net als hun hoektorens”, zegt zaakvoerder Pieter De Poorter.

Andere werven in Parijs

“De Notre Dame is een topmonument uit de Europese geschiedenis. Die symbolische waarde maakt het voor ons een heel bijzondere klus, maar ook de complexiteit van de werken. De restauratie van het Antwerpse stadhuis was ook al een uitdaging, maar dit is van een heel andere orde. Veel meer details of de kostprijs mogen en kunnen we van de Franse overheid niet kwijt. Er hangen heel wat strikte regels rond dit project.”

Het is niet de eerste keer dat Monument aan de kathedraal werkt. In het verleden renoveerden ze al de centrale torens aan de binnenkant en mochten ze ook aan de klokkenstoel werken. “Maar dat we nu aan deze ‘werf van de eeuw’ mogen werken is natuurlijk een enorme eer”, zegt Ghislain. “Het helpt ook dat we in Parijs ook al de restauratie van de Assemblée National (het lagerhuis van het Parlement – nvdr.) en het Hotel des Invalides mee in goede banen leiden.”

De restauratie van het stuk waar Monument aan werkt gaat deze zomer van start en zou in het voorjaar van 2023 achter de rug moeten zijn. Ook het Franse bedrijf SAS Dubosq mag mee helpen die klus te klaren. (vadu)