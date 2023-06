Group De Brabandere neemt 6 Franse betoncentrales over

Flandres Béton, beter bekend als de Franse betoncentrale van Group De Brabandere, werd in 2014 opgericht. Flandres Béton produceert, net zoals het zusterbedrijf Betoncentrale De Brabandere in Veurne, een reeks producten voor de wegenbouw en woningbouw, zowel voor particulieren als professionelen. Voortaan neemt Flandres Béton zes extra betoncentrales over van CuBe, het betonbedrijf van groupe CB, en dat in de regio Nord-Pas-de-Calais. Het gaat om de betoncentrales in Calais, Ferques, Etaples, Lumbres, Wizernes en Hazebrouck.

Flandres Béton en Betoncentrale De Brabandere maken onderdeel uit van de overkoepelende Group De Brabandere, naast nog vier andere bedrijven (Wegenbouw De Brabandere nv, Vervoer De Brabandere nv, Flandres Béton Transport sarl en De Brabandere Eco-Materials bv).

Pieter De Brabandere, CEO Group De Brabandere, runt samen met zijn broer Paul als vierde generatie het familiebedrijf Group De Brabandere. Met drie productievestigingen in Veurne en een vierde vestiging in de haven van Duinkerke is het bedrijf sterk verankerd in de regio. De samenwerkingsbanden tussen Veurne en het Noord-Franse Duinkerke verder versterken is altijd een van Pieters ambities geweest. Deze overname is een volgende belangrijke stap voor de toekomst. “We kijken met veel goesting naar de toekomst nu we onze kennis, ervaring en expertise bundelen”, aldus Pieter. “Zo kunnen we onze klanten in Duinkerke en in een groot deel van Nord-Pas-de-Clais nog beter van dienst zijn. Ik ben klaar om, samen met iedereen, van deze overname een succes te maken.”

Gilles Poulain, directeur van Groupe CB: “Onze bedrijven doen al vele jaren samen zaken. Ze lijken ook erg op elkaar wat betreft hun samenstelling, hun waarden en hun activiteiten. Het zijn allebei familiebedrijven die geleid worden door de vierde generatie. Ze hebben allebei oog voor de lange termijn, voor lokale verankering, voor continue ontwikkeling en respect voor alle medewerkers in het bedrijf. Het is dus niet meer dan logisch dat we dit samen hebben gedaan. Ik ben tevreden dat onze medewerkers en middelen die van Flandres Béton zullen vervoegen.”