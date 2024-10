Grote Job- en Opleidingsbeurs in Oostende: 60 bedrijven op zoek naar nieuwe medewerkers

Ben je zelf op zoek naar een (nieuwe) job in regio Oostende of heb je interesse om je bij te scholen? Kom dan zeker langs op de Job- en Opleidingsbeurs! De beurs vindt plaats in de COREtec Dôme, Northlaan 13 in Oostende. Je kunt de beurs vrij bezoeken tussen 17 en 19 uur. Deelname is gratis.