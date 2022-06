Groothandel in sanitair Van Oirschot opent in Brugge

In de Lieven Bauwensstraat 34, op het industrieterrein Waggelwater, opende recent een vestiging van Van Oirschot. Deze groothandel voor installateurs van ventilatie, verwarming en sanitair werd in 1967 opgericht door Luc en Suzanne Van Oirischot met een eerste vestiging in Wijnegem en is nog steeds in handen van de stichtende familie Van Oirschot zelf.

Vandaag wordt het bedrijf geleid door de tweede generatie, zijnde Sven Machielsen en Ann Van Oirschot. Het snel groeiende bedrijf opende in 2021 nog een nieuw logistiek centrum in Herental. De Brugse vestiging is zo de elfde van het bedrijf en past in de regionale expansie van het bedrijf.

West-Vlaanderen was de enige Vlaamse provincie waar Van Oirschot nog niet actief was. Later dit jaar volgt er in Izegem nog een tweede West-Vlaamse vestiging.

Met de nieuwe vestiging in Brugge is een investering van 350.000 euro gemoeid.

Tewerkstelling

De expansie naar West-Vlaanderen betekent ook bijkomende tewerkstelling in de streek, met alvast vier directe job. Het bedrijf is nog op zoek naar bijkomende medewerkers, zoals account managers voor West-Vlaanderen en filiaalmedewerkers en toonbankverkopers voor zowel Brugge als Izegem. Van Oirschot fungeert niet alleen als groothandel voor installateurs voor neemt ook zelf grote projecten onder handen. Het bedrijf beschikt over een ruime webshop met 20.000 producten.

(PDV)