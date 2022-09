Grootdistributeur Galico NV uit Vichte wint Doend’rik 2022

Donderdag 29 september werd de winnaar van de Doend’rik bekend gemaakt in ’t Vossenhol by Bazoeka in Tiegem. De trofee werd dit jaar uitgereikt aan de zaakvoerders Patricia en Olivier De Brabandere van het bedrijf Galico NV uit Vichte. “Met de jaarlijkse uitreiking van de Doend’rik willen we onze ondernemers belonen en aanmoedigen”, klinkt schepen van Lokale Economie Christophe Vandererven (Samen Eén).

“De ondernemingen die dit jaar kans maakten op de Doend ’rik waren Alexander Coopman, Cupa Bonita, Galico, Dieter Goedefroidt, MD Bouwmachines, Par Hasard, Sweet Sin, ’t Zoetgedoe, Traiteur Sandrino en Vehta.”

Meest verdienstelijke onderneming

“We zijn vereerd dat wij de Doend’rik 2022 gewonnen hebben”, zegt Patricia Claerbout (54) in naam van Galico. “Wij vinden maatschappelijk verantwoord ondernemen en lokale verankering zeer belangrijk en zijn daar dan ook dagelijks mee bezig. We zijn dan ook heel blij om te zien dat dit engagement geapprecieerd wordt en dat velen op ons hebben gestemd, waarvoor onze dank. Het is een mooie waardering voor het hele Galico team, de Galicopains genaamd, en motivatie om op die manier verder te doen.”

Breed assortiment

“De deelnemende ondernemingen werden op een aantal criteria beoordeeld”, vult Olivier De Brabandere (54) aan. “Als bedrijf kreeg je een score op de meerwaarde die je voor Anzegem betekent, een tweede criterium was het genereren van tewerkstelling, als derde waren het de straffe prestaties die in kaart gebracht werden en ten slotte telde ook mee in hoeverre je innovatief werkt als bedrijf. Met trots nemen we de Doend’rik in ontvangst!”

Galico is een grootdistributeur van een breed productassortiment dat zich specifiek richt tot doe-het-zelfzaken, professionele ijzerwarenhandels en tuincentra. “We zorgen ervoor dat het favoriete artikel van de klant in de rekken beschikbaar is.”

Opgetogen schepen

“De tien genomineerden hebben zich allen verdienstelijk gemaakt”, benadrukt schepen Vandererven. “Wat de stemming betreft, wordt er vijftig procent gegeven door de inwoners van Anzegem en sympathisanten en vijftig procent door de Raad voor Economische Dynamiek (RED). De RED was unaniem en heeft de keuze van de bevolking gevolgd. Als schepen van Lokale Economie ben ik opgetogen met de grote opkomst naar het Ondernemersevent, waarbij ik als bestuurslid van Unizo mee in de organisatie zat.”

“Wie er de volgende keer graag bij wil zijn, kan nu al noteren dat het de laatste donderdag van januari zal zijn, de locatie volgt.”