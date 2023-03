Grondig vernieuwde Brugse Veritas heropent zaterdag de deuren

Veritas heropent op zaterdag 4 maart de deuren van zijn grondig vernieuwde winkel in Brugge. De speciaalzaak in beenmode en ondergoed bouwde het historische pand in de Steenstraat om tot een flagshipstore waar inspiratie centraal staat.

“Onze vestiging in Brugge vormt voor ons een erg belangrijk winkelpunt omdat we er zo’n breed en gevarieerd publiek aanspreken. Niet alleen onze vaste klanten komen vaak over de vloer in Brugge, we mogen er ook heel wat nationale en internationale toeristen verwelkomen”, zegt Corneel De Mayer, ceo van Veritas. Inspiratie staat volgens Veritas centraal in de nieuwe winkel. Dit niet alleen via thematische corners en het aanbod van trend-items maar ook digitaal via QR-codes die linken naar inspirerende content, van verrassende breipatronen, tot leuke manieren om een sjaal te knopen.

‘Do it yourself’ corner

Nieuw is dat Veritas het aanbod nu samenbrengt op één verdieping. Volgens de Veritas-groep zal de nieuwe winkel ruimer aanvoelen, met een moderne presentatie van de verschillende merken binnen onder andere beenmode, accessoires, intimiteit, ready-to-wear en beachwear. Daarnaast pakt Veritas uit met een aparte afdeling met compressiekousen, zowel binnen het sportsegment als binnen het therapeutische segment. Ten slotte is er ook een ‘do it yourself’ corner met een aantrekkelijk wolwand als blikvanger die meteen de laatste kleurentrends toont. (PDV)

Veritas, Steenstraat 20, Brugge. Op 4, 5, 11 en 12 maart zijn er kortingsacties.