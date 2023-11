Groepspraktijk Talent uit hartje Roeselare houdt opendeurdag: “Mensen laten kennismaken met ons aanbod”

Groepspraktijk Talent in de Albrecht Rodenbachstraat in Roeselare zet op zaterdag 18 november de deuren van hun praktijk open. Hun opzet? Mensen laten kennismaken met hun aanbod, namelijk logopedische en psychologische ondersteuning.

Talent is een groepspraktijk onder leiding van logopedistes en coördinatoren Louise De Keyzer (27) en Eline Hoorne (26) en psychologe Louise Supply (24) in de Albrecht Rodenbachstraat, in het centrum van Roeselare. De drie jongedames openden al in september de deuren van hun praktijk. “Dat was eigenlijk iets vroeger dan verwacht, maar het was een kans die we niet konden laten liggen”, vertelt Louise De Keyzer. “We zijn allen opgegroeid in de streek en wonen ondertussen ook in de buurt. We voelden meteen een klik met de stad en besloten de sprong te wagen. Het pand was wel aan een totaalrenovatie toe, maar na hard werken kreeg het een nieuwe inrichting met vijf ruime praktijkruimtes.”

Bij Talent werken ze samen voor en met mensen van alle leeftijden om een breed scala aan problemen te behandelen. “Als logopedisten behandelen of verhinderen we stoornissen. Dit gaat van spraak tot rekenen en zelfs slikken, maar ook beperkingen op vlak van communicatie, leren, eten en drinken. Onze psychologe focust zich dan weer op het verbeteren van het emotioneel welzijn”, aldus nog Louise.

Kennismaking

Ondertussen is het trio al zo’n twee maanden aan de slag in Roeselare. Toch willen ze zich aan een nog breder publiek kenbaar maken. Dat doen ze door op zaterdag 18 november een opendeurdag te organiseren. “Wij zijn overtuigd van de maatschappelijke relevantie van logopedische en psychologische ondersteuning. We leven namelijk meer dan ooit in een communicatiemaatschappij. Daarom zetten wij zaterdag de deuren van onze praktijk een hele namiddag open. De bedoeling is om potentiële cliënten, kennissen en zelfs buren kennis te laten maken met ons, de praktijk en het aanbod waarop we willen inzetten. Dit in combinatie met een hapje en een drankje. Iedereen is dus meer dan welkom”, besluit Louise.