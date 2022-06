Groep Van der Vlist bouwt een tweede centrum in de achterhaven: “We konden niet langer wachten”

“We konden niet langer wachten, het was hoog tijd om de nieuwe tweede site al gedeeltelijk in gebruik te nemen”, zegt Pascal Pannier. Hij is de managing director van de Belgische afdeling van de Nederlandse Groep Van der Vlist. Die behandelt sinds 2004 op de Transportzone graaf- en landbouwmachines en bouwde in de Koffieweg in de achterhaven een tweede centrum voor het zwaarste materiaal.

De Nederlandse groep Van der Vlist behandelt op de Transportzone in Zeebrugge sinds 2004 graaf- en landbouwmachines. Door de sterke groei ontstonden in 2018 plannen voor een tweede site. “In 2019 verleende het havenbestuur ons een concessie in de Logistieke Maritieme Zone in de achterhaven”, vertelt managing director Pascal Pannier. “Met deze tweede site focussen we op het zwaardere materiaal. Als alles rond de bouwvakantie klaar is, zullen we er over 30.000 vierkante meter met 4.000 vierkante meter werkplaatsen beschikken, met nog een optie op 10.000 vierkante meter uitbreiding. In mei zijn we er al gedeeltelijk beginnen te werken want op de Transportzone kwamen we plaats te kort.”

Klanten weigeren

De compacte machines blijven in de Koggenstraat op de Transportzone, waar Van der Vlist beschikt over 40.000 vierkante meter met 8.000 vierkante meter werkplaatsen. Er wordt ook nog 10.000 vierkante meter gehuurd. “Het was hoog tijd voor extra capaciteit. We groeiden danig hard dat we soms bijkomende klanten of activiteiten moesten weigeren. Op de nieuwe site zullen we voor bijvoorbeeld Caterpillar dit jaar 1.800 machines assembleren en volgend jaar staan er 3.300 gepland. Zo komt er ook ruimte vrij om verder te groeien in de Koggenstraat. Daar start bijvoorbeeld nog dit jaar een nieuw project voor de distributie van schaarliften van de Franse fabrikant Manitou. Na jarenlang tegen de limieten van onze ruimte te moeten opboksen, is voor 2023 onze capaciteit voor 60 procent ingevuld. Dat geeft ons de flexibiliteit om nieuwe kansen te grijpen, een geruststellend gevoel.”

Met de tweede locatie schuift Van der Vlist tot vlak bij de diepzee roroterminals van International Car Operators en Wallenius Wilhelmsen.

“Dankzij de nieuwe Verbindingsbrug – letterlijk in deze straat – komen we ook vlot bij de shortsea-roro in de voorhaven. Omgekeerd denken we dat wij ook de aantrekkingskracht van de haven versterken. Niet veel spelers bieden een technisch pakket voor de assemblage van voertuigen van 20 tot 40 ton. We hebben nu ook een open multipurpose-werkplek met een brug van 30 ton hefcapaciteit. Daarmee kunnen we diverse breakbulkdiensten aanbieden.”

Op de tweede terminal zullen in eerste instantie 12 mensen werken. “Daarmee komt ons totaal op 70 à 75, naargelang de piekmomenten. Tegen het jaareinde willen we naar 85 à 90 groeien. Bedienden zijn tegenwoordig iets makkelijker te vinden, maar naar arbeiders van alle technische niveaus moet je even zoeken.”

Vrede en milieu

De nieuwe site is meteen duurzaam opgevat. “We installeerden warmtepompen en gebruiken geen gas of stookolie. De elektriciteit komt van zonnepanelen op het dak. Er kunnen elektrische personenwagens geladen worden en er komen twee dubbele laadpalen voor elektrische vrachtwagens en machines. De Van der Vlist Transportgroep zal overigens zelf ook investeren in elektrische vrachtwagens.”

Na de vliegende start wordt pas rond de zomer een officiële opening voorzien. “De pandemie, de congesties en verstoringen in de productie, blijven de wereldwijde bevoorradingsketens parten spelen. We hopen vooral dat de oorlog in Oekraïne snel ophoudt. Want behalve op de eerste plaats menselijk leed, brengt dat ook onzekerheid op de markten”, besluit Pannier.

Familiebedrijf Van der Vlist werd in 1930 opgericht en ontwikkelde zich tot een toonaangevende speler in logistiek. Naast een wegtransportvloot, heeft de groep een eigen diepzeeterminal in Moerdijk en vestigingen nabij grote Europese havens zoals Barcelona, Sint-Petersburg, Hull en Poznan. (Roel Jacobus)