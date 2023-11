Groep Raes neemt Lonneville over

De bekende Opel-garage Lonneville, gevestigd in de Bruggesteenweg in Sijsele, is overgenomen door de grote autogroep Raes en gaat voortaan door het leven als Wonderservice/My Way Raes Damme. Het accent wordt er gelegd op een multimerkenaanbod en kwalitatieve tweedehandswagens. Chris Lonneville blijft wel in de zaak actief.

De in Sijsele en omstreken bekende Opel-garage Lonneville is niet langer in handen van de familie Lonneville. De grote autogroep Raes, gegroeid vanuit een in 1975 in Moerkerke opgestarte garage, heeft de zaak overgenomen.

Opel Lonneville werd in in 1968 opgericht door Marcel Lonneville en zijn vrouw, de ouders van de latere zaakvoerder Chris Lonneville. De garage was toen gevestigd in de Gentsesteenweg. In 1990 verhuisde de zaak naar de huidige locatie.

Maar sinds kort behoort Garage Lonneville dus tot de autogroep Raes. Deze groep is intussen actief op vijf locaties in de regio Brugge-Oostkamp-Oostende en biedt zowel nieuwe wagens – voornamelijk van de Volkswagen-groep – als stockwagens en jonge tweedehandswagens aan.

“De familie Raes bundelt de krachten met Chris en Patsy Lonneville om Garage Lonneville te transformeren tot een Wonderservice garageconcept dat zich wil onderscheiden door de klant centraal te stellen”, zegt Nico Raes van autogroep Raes. “We focussen op multimerk-naverkoop met het Wonderservice-label, en op het aanbod van kwalitatieve tweedehandswagens via het MyWay-label. Uiteraard kunnen ook de trouwe klanten hier nog altijd met hun Opel terecht voor alle onderhoud en herstellingen.”

Team blijft op post

Hoewel de focus op Opel verdwijnt zal er voor de klanten niet zo heel veel veranderen, want het voltallige team van Garage Lonneville blijft op post. “De klanten worden dus onthaald door de vertrouwde gezichten. Achter de schermen werken wij aan de upgrade van onze werkplaats met de nieuwe technologieën”, geeft Nico Raes nog mee.