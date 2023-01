Groep Huyzentruyt realiseert recordomzet van 115 miljoen euro in 2022

Projectontwikkelaar Groep Huyzentruyt breekt in 2022 voor het tweede jaar op rij hun omzetrecord. Het Waregemse bedrijf zag zijn omzet het afgelopen jaar met liefst 15 procent stijgen tot een bedrag van 115 miljoen euro. Om die groei ook de volgende jaren te consolideren heeft Groep Huyzentruyt deze week opnieuw bedrijfsobligaties gelanceerd, die de belegger verzekert van een jaarlijkse bruto rendement van 7 procent. “We ambiëren om een bedrag van 5 miljoen euro op te halen, dat we zullen investeren in de aankoop van nieuwe gronden in België en Polen”, verduidelijkt CFO Willem Declercq.

Ondanks de inflatie, met onder meer de fors duurder geworden bouwmaterialen en de energiecrisis, ging het Groep Huyzentruyt in 2022 financieel voor de wind. Het boerenjaar 2021, met een recordomzet van 100 miljoen euro, ging vorig jaar vlot voor de bijl. De projectontwikkelaar uit Waregem noteerde 15 procent meer omzet en klokte af op ruim 115 miljoen euro. Ook de winst voor belasting kwam hoger uit dan vorig jaar. Wanneer we de omzetcijfers over een langere periode vergelijken, dan zien we dat Groep Huyzentruyt in een heel positieve spiraal zit. Zo bedroeg de omzet in 2020 nog 75 miljoen euro.

Hoogste aantal opgeleverde woningen

Die omzetstijging met ruim 50 procent in amper twee jaar tijd komt onder meer voort uit het hoogste aantal opgeleverde woningen in jaren. In 2020 leverde Groep Huyzentruyt nog 300 woningen op. Een jaar later was dat aantal al gestegen naar 430. In 2022 landde de ontwikkelaar op 446 units, waaronder ook de eerste woningen in de Poolse hoofdstad Warschau.

Thomas Van Poucke, CEO Groep Huyzentruyt: “We schrijven momenteel een sterk groeiverhaal, zowel in België als in Polen. In Polen hebben we de voorbije jaren vooral geïnvesteerd door nieuwe gronden aan te kopen. Vanaf dit jaar zagen we de eerste concrete resultaten van onze inkoopstrategie met de eerste gerealiseerde en verkochte woningen. Die vormen echter maar nog een begin van ons verhaal in Polen. Vandaag zitten nog 5.000 wooneenheden, evenredig verdeeld over België en Polen, in de pipeline voor de komende jaren. Dat voorbereidende werk zal ervoor zorgen dat we de komende jaren nog verder zullen groeien als bedrijf.”

Obligatie met 7% rendement

Net daarom blijft Groep Huyzentruyt volop investeren in zowel ons land als in Polen. Voor de financiering van de ambitieuze groeiplannen doet de ontwikkelaar naast de banken ook een beroep op andere financieringsvormen. Groep Huyzentruyt lanceerde de voorbije jaren de bedrijfsobligatie GH’O, waarmee in een mum van tijd 13 miljoen euro werd opgehaald. Door het succes van die vorige initiatieven, bracht de ontwikkelaar deze week opnieuw een gelimiteerd aantal obligaties op de markt via topholding Antemm NV. Voor deze nieuwe obligaties werd het vast bruto rendement opgetrokken naar 7 procent. Beleggen kan in coupures van 100.000 euro met een looptijd van drie jaar.

Groep Huyzentruyt werkt voor deze beleggingen zonder bank als tussenpersoon, waardoor er geen beheers -, instap – of uitstapkosten zijn. De belegger houdt na aftrek van de 30 procent roerende voorheffing nog 4,9 procent netto rendement over. Wie 100.000 euro investeert krijgt jaarlijks 4.900 euro netto uitgekeerd. Na drie jaar krijgt de belegger zijn inleg terug.

Willem Declercq, CFO Groep Huyzentruyt: “Heel wat mensen zijn niet langer tevreden zijn met de rendementen van de klassieke spaarformules en gaan op zoek naar alternatieven met een beter rendement en een beperkt risico. Via deze nieuwe uitgifte van obligatie komen we – zeker gezien het mooie percentage – tegemoet aan die vraag van iedereen die zijn geld beter wil laten renderen. We hopen vijf miljoen euro op te halen, die we dan strategisch zullen investeren in de aankoop van gronden in België, Warschau en andere Poolse grootsteden zoals Gdansk en Wroclaw.”