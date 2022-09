Groep Decaigny-Degroote wordt multi brand car store

De groep Decaigny-Degroote, die al een halve eeuw een vaste waarde is in het West-Vlaamse autolandschap als dealer van het merk Opel, kiest voor een nieuw concept: Multi Brand Car Store.

Het garagelandschap is onderhevig aan grote veranderingen. Twee jaar geleden al fusioneerden twee West-Vlaamse families die een halve eeuw actief waren als Opeldealers om zo een groter gebied te bestrijken in de provincie: de familie Degroote, met vestigingen in de Kolvestraat in Brugge en de Gistelsteenweg in Jabbeke, en de familie Decaigny met garages in Izegem, Tielt en Ardooie.

Nu staan Joost Degroote en Bob Callens, de echtgenoot van Sofie Decaigny, aan het roer van een autogroep met vijf garages. Ze stellen zestig mensen te werk en opteren voortaan voor een multi brand car store, in plaats van de verkoop en het herstel van één automerk.

Alle merken

“We bieden met vijf vestigingen een kwalitatief aanbod en maken met een ijzersterke service het verschil voor elke klant. Deze dienstverlening wordt vanaf nu nog uitgebreider dankzij het ruime aanbod personen- en bestelwagens van alle merken”, zegt woordvoerder Sofie Decaigny.

“Decaigny-Degroote is het verhaal van twee families. Dat familiale karakter is voelbaar in elke vestiging en bij elk contact: vriendelijk onthaal, sterke service, persoonlijk advies. Dat familiale aspect wordt voortaan ook doorgetrokken naar het aanbod. We verenigen nu alle automerken onder één dak, maar laten onze Opel-klanten niet in de kou staan. We blijven de beste service geven met dezelfde vertrouwde gezichten én dezelfde expertise in onze ateliers en carrosserie”, aldus Sofie Decaigny.

Decaigny-Degroote wordt een multi brand car store met kwalitatieve (tweedehands)wagens van alle merken. “Decaigny-Degroote doet veel meer dan louter auto’s verkopen”, benadrukt Sofie Decaigny. “Klanten zijn in de vijf vestigingen welkom voor een periodiek onderhoud en diverse herstellingen. Daarnaast kopen ze ook wagens aan van alle merken. Die complete service zorgt ervoor dat klanten voor alle autovragen en op elk moment bij Decaigny-Degroote terechtkunnen. ”

Leasingbedrijf

“We lanceren ook het eigen merk Cash your car, waarbij je zonder aankoopverplichting snel en eenvoudig je wagen kan verkopen. De groep heeft ook nog het leasingbedrijf Flexlease, waar je tweedehands personen- en bestelwagens kan leasen. Uniek in zijn soort.” (SVK)