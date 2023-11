Groenvoorziening Hommé is laureaat van ‘De Vlaamse Tuinaannemer: “Investeren in een tuin doe je niet ondoordacht”

Matthias Hommé is met Groenvoorziening Hommé de gouden laureaat in de prestigieuze wedstrijd ‘De Vlaamse Tuinaannemer 23/24’. Onder het motto ‘Van grauw tot groen’ toverde hij een tuintje van nauwelijks 130 vierkante meter om tot een ultieme belevenistuin. De onderscheiding is een serieuze opsteker voor de jonge tuinaannemer en een stimulans om op de ingeslagen weg verder te werken.

“Ik heb altijd een voorliefde voor groen gehad,” start Matthias Hommé (33) uit de Beekstraat zijn verhaal. “Ik heb mijn roots in Marke en na de lagere school was het een logische stap naar het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) in Kortrijk. Ik volgde zes jaar aan de toenmalige Tuinbouwschool (nu Campus Wetenschap & Groen) en sloot af met een specialisatiejaar bedrijfsbeheer.”

“Het echte werk on the field was echter veel meer mijn dada. Als vakantiejob heb ik mijn eerste werkervaring opgedaan bij tuinarchitect Bruno Debeurme. Mijn schoolstage heb ik genoten bij Jimmy Lannoo. Ik heb er ontzettend veel opgestoken. In 2011 heb ik op aangeven van Jimmy een eigen zaak opgestart. Ik heb veel aan hem te danken. We werken nog heel vaak samen en dat zal in de nabije toekomst enkel toenemen want bij de komende jaarwisseling staat er een fusie op het programma met zijn bedrijf Linnaeus Groenzieners uit Wevelgem.”

Aandacht voor kwaliteit

“Ook met mijn zus Emelie, eveneens een van mijn grote steunpilaren, is er een nauwe samenwerking. Zij ontfermde zich in de beginjaren over mijn administratie en behartigt die taak nu al geruime tijd bij Linnaeus dat inmiddels is uitgegroeid tot een heuse vennootschap. Qua aanpak zitten Jimmy en ik op dezelfde lijn. Elk project wordt met de allergrootste zorg uitgevoerd. Of het nu gaat om een kleinschalig onderhoudsproject of een volledige tuinaanleg, bij ons is streven naar perfectie de standaard. We leggen de lat hoog en gaan voor een uitmuntende afwerkingsgraad. Een tevreden klant, daar gaan we elke dag opnieuw voor.”

“Persoonlijk hecht ik veel belang aan een goede vertrouwensrelatie met de klant. Duidelijke afspraken maken, van plan tot uitvoering, is daarin heel belangrijk. De combinatie van mooi en praktisch vinden wij van groot belang. Elke tuin, van kleine standstuin tot groot landgoed, is anders. De sector van tuinaanleg heeft de jongste decennia een enorme evolutie meegemaakt. Een tuin moet aantrekkelijk zijn, want je wilt erin ontspannen, je wilt er dingen kunnen doen en beleven.”

Vakantie in eigen tuin

“‘Verlof in eigen hof’ is meer dan ooit aan de orde van de dag. Investeren in een tuin doe je dus beter niet ondoordacht. Duurzaam ondernemen en aandacht voor ecologie zijn ons evenmin vreemd. We proberen zoveel mogelijk biodiversiteit na te streven, in te zetten op waterdoorlaatbare verhardingen, zo weinig gebruik te maken van glyfosaten (sproeistoffen) en ‘tonen’ ons ook elk jaar met vrijwilligerswerk voor Natuurpunt.”

Groenvoorziening Hommé kreeg de onderscheiding van ‘De Vlaamse Tuinaannemer 23/24’ in de categorie ‘Tuinen tot 250 vierkante meter’ voor de realisatie van Matthias’ eigen tuin. “Een tuin van amper 130 vierkante meter die werd uitgetekend door Thomas Leplat, een heel gepassioneerde tuinarchitect uit Vichte met wie we heel geregeld samenwerken. Het was vroeger een troosteloze, nagenoeg volledig verharde tuin en die is nu getransformeerd tot een charmant stukje groen.”

Betonnen catwalk

“Het stond hier volgebouwd met typisch Vlaamse koterijen en die hebben nu plaats gemaakt voor een echte belevenistuin met een houtgestookte hottub, een buitendouche en een vuurschaal. Het geheel is opgedeeld in twee delen: vooraan een terras met een picknicktafel, achteraan een schaduwcorner met een op maat gemaakte tuinbank. Een zwevende betonnen catwalk verbindt beide delen en geeft een gevoel van diepte aan de tuin.”

“De tuin is langs drie zijden ommuurd, maar door een doordachte aanpak van de beplanting voel je daar bijna niets van. Klimplanten, lichtdoorlatende bomen en meerstammigen zorgen voor een groen gevoel. Het terras aan de voorkant bestaat uit kleiklinkers, aangelegd in organische lijnen met streklaag. Achteraan de tuin is er gewerkt met waterdoorlatend siergrind. Ik kan er helemaal tot rust komen in mijn tuin,” rond Matthias af.