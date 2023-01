Groenten en Fruit Isabelle op de Veemarkt verhuist naar Walle 16: “Dit is niet de enige verandering”

De groenten- en fruithandel van Isabelle Callens (52) en Francis Decubber (58) op de Veemarkt sluit na 100 jaar de deuren en opent op maandag 16 januari op een nieuwe locatie: Walle 16, het gewezen pand van Stockman Wasserij. Het gebouw op de Veemarkt voldoet niet langer aan de voorschriften en wordt binnenkort omgebouwd tot een appartementencomplex De Stokerie met 75 woningen, een project van Zabra Real Estate.

Een nieuwe locatie is niet de enige verandering. Naast de huidige saladbar breidt Groenten en Fruit Isabelle uit met takeaway- en traiteurzaak Cuisine Céline, met een groot vegetarisch gamma aan dagschotels en pokébowls.

Mooi verhaal

Zaakvoerders Céline Loosvelt (24) en Korba Przybyszewski (33) zijn klanten van de groenten- en fruithandel en zouden op Walle hun cateringbedrijf vestigen. “De ruimte liet echter toe om beide zaken te integreren. Met deze samenwerking kunnen we elkaar versterken en samenkomen in een mooi verhaal.”

“We zitten hier ook in de studentenbuurt dus houden we voor ons aanbod rekening met een toegankelijke prijs. Daarnaast is JIMS Fitness vlakbij, ideaal dus voor wie op zoek is naar een snelle, maar gezonde hap. Dagschotels kunnen ook steeds tot een dag op voorhand besteld worden”, vertelt Céline.

“Op de Veemarkt kwamen er tussen de 400 en 500 mensen per dag”

“Er zitten nog zaken in de pijplijn, maar die kunnen we voorlopig nog niet bekend maken”, vult Francis aan. Hoewel een nieuwe locatie een uitdaging vormt, zijn Isabelle en Francis eveneens overtuigd van de voordelen.

“Op de Veemarkt kwamen er tussen de 400 en 500 mensen per dag. We hebben al 32 jaar onze winkel en hebben met onze klanten een goede band opgebouwd, zij zullen ongetwijfeld ook hun weg naar hier vinden en waarschijnlijk zelfs vlotter aangezien we niet langer in het centrum zitten”, aldus Isabelle. Er zullen 12 parkeerplaatsen zijn op de koer vooraan en 6 in de straat.