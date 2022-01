Groenten en Fruit De Smet kreeg indrukwekkende make-over

Na een grondige renovatie, die een zestal weken in beslag nam, heropende ‘Groenten en Fruit De Smet’ aan de Tieltstraat de deuren. Het resultaat is verbluffend en indrukwekkend. De functionele make-over van het interieur ging gepaard met een gevoelige uitbreiding van het aanbod.

De zaak wordt uitgebaat door Wouter De Smet en echtgenote Sabine Carpentier, allebei 46. Ze hebben twee kinderen, Amélie (8) en Féline (6). Wouter is de zoon van Eric De Smet en Greta Vanderheeren en zette deze bloeiende zaak zes jaar geleden verder.

Diverser aanbod

“Ook het uiterlijk van de zaak langs de drukke baan Tielt-Aalter, de N37, is fel veranderd en eigentijdser gemaakt. We opteerden maximaal voor klantvriendelijkheid en het winkelgemak voor de klanten. Met verse soepen, kazen, rauwkostsalades, roomijs, frisdranken, melkproducten, bereide schotels klaar voor de oven, yoghurt, confituren en zoveel meer is het aanbod diverser en meer meteen gebruiksklaar. Daarbij nagenoeg exclusief 100% West-Vlaams met streekproducten, zoals ijs, fruit, de mosterd van Torhout. ijsjes uit Aarsele, appelen uit Pittem,…”

Ruime parking

“De bereidingen zijn huisgemaakt, door Sabine en ons personeel. Qua versheid en authenticiteit echte knallers dus. Te weinig tijd om na de dagtaak nog lang te moeten kokkerellen, dan is dit de oplossing. Voor de verkeersveiligheid en het comfort is bij de omschakeling ook een ruime parking vooraan voorzien. ” (RV)