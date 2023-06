Griet en Christ maken gepersonaliseerde schoenen en tassen: “Passie voor kwaliteitsleer en ambachtelijk werk”

Lederatelier/schoenmakerij Christ Dewaele in Harelbeke en Schoenen Lazoulli in Kortrijk lanceerden samen de nieuwe handtassenlijn Soi Sac & Lazoulli. Het concept is uniek. “De klant kan zijn schoenen samenstellen en tegelijk een lederen tas of handtas in dezelfde kleuren laten maken.”

Christ Dewaele (56) van Lederatelier/schoenmakerij Christ in Harelbeke en Griet Vancraeyveldt (56) van Shoes Lazoulli in Kortrijk leerden elkaar kennen op een vakbeurs. “Dit was het begin van een kruisbestuiving tussen mijn handtassen Soi Sac en Griet haar schoenen Lazoulli”, vertelt Christ. “Door de jaren heen is de samenwerking dieper geworden en hebben we elkaar geïnspireerd bij het maken van onze creaties. Griet ontwerpt haar eigen schoenenlijn en ik ontwerp mijn eigen handtassen. We werken ambachtelijk en ontdekten dat we beiden een passie hebben voor kwaliteitsleer en kwalitatief werk.” Ze wisselden ideetjes en suggesties uit en toonden elkaar hun manier van werken. “We werken als een team dat samen creaties uitdenkt en maakt, elk binnen de eigen branche. Ik handgemaakte schoenen, Christ handgemaakte handtassen. Het is zoals Christ zegt een kruisbestuiving en een blijvende inspiratie”, aldus Griet die haar boetiek Shoes Lazoulli runt aan de Sint Maartenskerkstraat 5 in Kortrijk. Griet is ook kleurenconsulente. “Ik kon tips geven over kleurengebruik.” Zo werd het nieuwe label voor de tassenlijn Soi Sac & Lazoulli geboren. Beiden werken met hard en zacht leer. “Het werk is zeer arbeidsintensief en vergt de nodige concentratie: ergens één gaatje verkeerd is genoeg om het vel leer niet meer te kunnen gebruiken”, duidt Griet. “Ik heb vrienden en familie in Kroatië waar skills en kunstambacht standaard is en handgemaakte spullen hoog aangeschreven staan en gewaardeerd worden. Beiden gaan we op zoek naar de beste leersoorten.”

Betaalbare klasse

Griet en Christ maken tassen en aangepaste schoen op bestelling. “De klant kan de kleur en het model kiezen. We houden het ontwerp simpel maar het moet klasse uitstralen. We houden de prijs bewust zo laag mogelijk”, aldus Griet en Christ.

“We werken met origineel en duurzaam materiaal en met duurzaam looien.”