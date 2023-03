Gratis t-shirt voor eerste vijftig klanten van Vive le Vélo in Oostende

Nadat in februari 2022 Vive le Vélo zijn flagshipstore opende in Diksmuide, komt er komende vrijdag een nieuwe shop bij. Die zal zich situeren in Stad aan Zee Oostende.

“De positieve vibes die de klanten ons in Diksmuide bezorgen, hebben ons aan het denken gezet”, zegt CEO Caroline Vereenooghe. “Onze uitvalsbasis in Diksmuide is een echte destination store. Die ligt in een doodlopende straat zonder passage. Wie er wil zijn, moet echt wel moeite doen.

De belevingswinkel in Diksmuide krijgt er nu dus een broer bij. Dan opent er een nieuwe vestiging in de Adolf Buylstraat in het hart van winkelstad Oostende.

“We willen de formule nog dichter bij de mensen brengen en gingen op zoek naar een bruisende stad met een straat waar er heel veel mensen passeren. Zo zijn we in Oostende terechtgekomen. Daar worden we met heel veel enthousiasme ontvangen. We zien het in elk geval zitten om ook aan zee het Vive le Vélogevoel te verspreiden.”

Caroline Vereenooghe heeft roots in Oostende en is daar trots op: “Mijn grootvader was jarenlang huisarts in deze stad, mijn grootmoeder leeft hier nog altijd en mijn moeder is hier opgegroeid. Ik heb altijd een speciale band gehad met de zee en met de Koningin der Badsteden. Ik hou ook van Oostende om wille van zijn inwoners. Recht door zee, no nonsens. Daar staan wij ook voor. Om de Oostendenaars alvast te danken voor de gastvrijheid hebben wij een cadeau in petto.”

“De eerste vijftig inwoners van de badstad die in onze shop een T-shirt kopen, krijgen er een gratis T-shirt bovenop. Een speciaal design van Vive le Vélo huisgraficus Jim McLeman uit Londen. Hij bracht Lange Nelle samen met een Oostendse visser op een koersfiets. Een prachtig ontwerp. Als iemand een T-shirt koopt in de Vive le Vélowinkel en het codewoord ‘Lange Nelle’ uitspreekt, krijgt hij er dit unieke collector’s item ter waarde van 50 euro gratis bovenop.”