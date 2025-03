Gratis reclame voor handelaars op infoborden

Het stadsbestuur besliste dat lokale handelaars en verenigingen twee keer per jaar gratis reclame kunnen krijgen op de zes verschillende digitale infoborden. Het gratis aanbod werd in de nasleep van de coronacrisis al gedaan, maar is nu definitief. Concreet gaat het over publicaties die 12 seconden lang worden getoond gedurende 14 dagen. De promo wordt dagelijks vertoond tussen 6 uur en middernacht. Wie buiten het gratis aanbod wil adverteren, kan dat doen vanaf 150 euro. Er is keuze uit advertenties van 12, 18 of 24 seconden, die gedurende 7, 14 of 28 dagen worden vertoond. “We vinden het belangrijk om onze lokale economie te ondersteunen”, zegt schepen Stefaan Reynaert (Voor Oudenburg), samen met burgemeester Anthony Dumarey op de foto. Info: www.oudenburg.be/infoborden. (TVA/foto TVA)