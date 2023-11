Grappolo uit Wijnendale viert jubileum met gratis degustatie van wijnen

Grappolo, de handel in Italiaanse kwaliteitswijnen, bestaat tien jaar. De Wijnendaalse zaakvoerders Peter Vanhee en Johan Demuenynck vieren die verjaardag op zaterdag 11 en zondag 12 november met een gratis degustatieweekend voor hun klanten en alle geïnteresseerden. Dat gebeurt in de showroom van Signz in de Ringaertstraat 4 (vlakbij de Roeselaarseweg): op zaterdag van 15 tot 20 uur en op zondag van 10 tot 19 uur. Er kunnen zo’n 60 wijnen geproefd worden en ter gelegenheid van het jubileum worden er hapjes geserveerd.

Wijn voor ieders beurs

Peter (59) en Johan (64) runnen Grappolo als vennoten. Beide sympathieke heren zijn uiteraard zelf grote liefhebbers en kenners van Italiaanse wijnen.

Het is allemaal begonnen met Peter, toen hij in oktober 2013 met Grappolo van start ging. Vanaf december 2014 heeft Johan hem in de zaak vervoegd. Er werd gestart met een klein depot in de Alberic Deleustraat in Wijnendale, net naast Taverne Stadhuis. Intussen is er even verderop in de straat een groot magazijn bijgekomen, want de zaken lopen goed. Er wordt geleverd aan particulieren, de horeca en organisatoren van festiviteiten. Exclusieve witte, rode en mousserende wijnen in een prijsklasse die varieert van 7 tot 70 euro. Voor ieders beurs dus.

Veel druivenrassen

“In principe zul je onze wijnen nergens elders in de handel terugvinden”, aldus Peter. “We kopen de wijnen rechtstreeks bij kleine Italiaanse boeren met wie we nauw contact onderhouden. Er komt trouwens een van die wijnbouwers op ons degustatieweekend langs. We hebben een aanbod dat heel Italië bestrijkt, van het noorden tot het zuiden. Uit in totaal elf regio’s.”

“Italië heeft een grote verscheidenheid aan druivenrassen en dus aan smaken”, vult Johan aan. “Ons degustatieweekend is de ideale gelegenheid om er gratis kennis mee te komen maken. We hopen op veel volk.”

Info: www.grappolo.be