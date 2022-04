Grafisch ontwerpster Sofie: “Gevoel losmaken bij mensen”

Sinds de internationale vrouwendag van dit jaar is Sofie Vandycke (25) gestart met haar eigen bedrijfje. Onder de noemer Sofie Vandycke – Grafisch ontwerp bundelt ze tal van activiteiten.

“Naast fotografie en grafisch ontwerp kan je bij mij ook terecht voor het bedrukken van verschillende zaken. Zo kan ik textiel bedrukken maar ook verschillende voorwerpen zoals drinkflessen, fluohesjes… Dit kan op basis van een al bestaand ontwerp maar ik kan ook een ontwerp maken. Kortom alles is mogelijk”, opent Sofie Vandycke, die afkomstig is uit Ingelmunster maar nu in Emelgem woonachtig is. In haar vrije tijd is ze vooral bezig met fotografie en ontwerpen. “Ik ben dan ook heel trots om hiervan mijn bijberoep te kunnen maken. De jongste tijd kreeg ik meer en meer aanvragen om zaken te bedrukken of om foto’s te nemen van bepaalde gelegenheden. Omdat hier mijn passie ligt en mijn huidige job als productmanagement assistant bij Cebeo puur administratief is, leek het mij wel interessant om in bijberoep te starten.”

Voor het ontwerpen volgde ze alvast de nodige opleiding. “Ik heb grafische en digitale media, afstudeerrichting fotodesign gestudeerd aan de Arteveldehogeschool in Gent. Daarnaast heb ik ook nog een postgraduaat digitale marketing communication gevolgd.”

Originaliteit

Als grafisch ontwerper draagt ze bepaalde waarden hoog in het vaandel. “Eerst en vooral is originaliteit natuurlijk heel belangrijk. Daarnaast vind ik het ook belangrijk dat een ontwerp een bepaald gevoel bij de mensen los maakt.” Over de vraag wat voor haar de perfecte foto is, hoeft Sofie Vandycke niet lang na te denken. “Voor mij is dat zeker geen geposeerde foto. Ik hou van spontaniteit en probeer dit dan ook zo goed mogelijk vast te leggen. Op die manier kan je veel beter een gevoel over brengen.”

Geïnteresseerden kunnen haar alvast contacteren via diverse kanalen. “Momenteel kan je me vinden via Facebook en Instagram. Ik ben druk bezig met het ontwerpen van mijn website en deze zou dan ook heel binnenkort online moeten komen.” (KeMa)