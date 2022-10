Grafisch ontwerper Fiegrafique vind je op Louis Robbeplein: “Het werd me te klein in Izegem”

Ann-Sophie Verschaete stortte zich in 2021 volop op een leven als zelfstandige. Naast steun voor ondernemers bekommert ze zich met haar grafische designskills ook om het familiale geluk.

In 2018 startte Ann-Sophie Verschaete in bijberoep met Fiegrafique, naast haar voltijdse job. Haar klantenbestand groeide en de combinatie met haar voltijdse job was niet langer mogelijk. Uiteindelijk ging Ann-Sophie in september 2021 voltijds voor haar grafisch ontwerp, in combinatie met freelance office support waarbij ze ondernemers gaat ondersteunen.

Ze ontwerpt voor alle “happy moments” zoals geboortes, communies en huwelijken. Daarbij voorziet ze een concept op maat. Zo kan je bijvoorbeeld kiezen voor enkel het ontwerp of de volledige afwerking van de bedankjes. “Ik heb ook een webshop waar je leuke kinderspulletjes en geschenken kan vinden, alsook alle benodigdheden om zelf aan de slag te gaan met de bedankjes”, vertelt Ann-Sophie.

Klanten in woonkamer

In augustus verhuisde ze naar Louis Robbeplein 8, daar vind je haar designbureau op de gelijkvloers. Op 16 september ging de zaak officieel open met een receptie voor vrienden en familie. Daarvoor ontving Ann-Sophie haar klanten in haar woonkamer te Izegem. “Het werd sowieso een beetje te krap, ik kon maar een beperkt aanbod tonen. Het vroeg ook steeds een verhuis om onze woonkamer om te toveren tot minishowroom en daar verloor ik heel wat tijd mee. Ik wou de zaak laten groeien en de aparte ruimte waar ik nu over beschik, oogt niet alleen professioneler, maar het is voor mij ook fijn om thuis en werk te scheiden.”

Het was voor Ann-Sophie, die er zelf nog vijf jaar heeft gewoond, een logische keuze om naar Kortrijk te verhuizen. “Een groot deel van mijn klantenbestand is van de streek. Zij hebben dus de twee locaties gekend en zijn uiteraard enthousiast over mijn nieuwe zaak”, zegt Ann-Sophie.

Oorspronkelijk zou ze in oktober of november een opendeurweekend houden, maar de nieuwe collectie van doopsuikers wordt pas voorzien in januari. Het opendeurweekend zal pas voor het voorjaar zijn. “Ideaal dus voor het communieseizoen”, besluit Ann-Sophie;

Er zijn geen vaste openingsuren. Je kan online afspraak te maken voor een concept op maat via www.fiegrafique.be/book-online.