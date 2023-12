Goudsmid Lieselot (29) heeft eerste collectie klaar

Lieselot Van de Putte (29) van Atelier Liestretto heeft sinds kort haar eerste collectie klaar. ‘Goudgolf’ kan nog tot en met 24 december bewonderd worden in de pop-up ‘De Knapzak’.

“Ik ben in oktober 2015 gestart met Liestretto”, vertelt Lieselot Van de Putte (29). “Met Atelier Liestretto sta ik vooral in voor het maken van maatwerk met zowel oud als nieuw goud. Ik leg me toe op het maken van juwelen met een verhaal, met een betekenis. Dat kan bijvoorbeeld een trouwring zijn, of een juweel dat ter gelegenheid van de geboorte van een kindje gemaakt wordt. Ik werk met Liestretto in bijberoep, maar ben op mijn hoofdberoep ondertussen overgeschakeld op een vier vijfde tewerkstelling. Liestretto, de naam van mijn zaak, combineert het begin van mijn voornaam met het Italiaanse woord stretto, wat staat voor strak. Ik hou dan ook van minimalistische en strakke zaken. Daarenboven ben ik ook een enorme fan van Italië. Ik ga er vaak op reis.”

“De collectie is geïnspireerd op de zee en op de golvende bewegingen van de natuur”

Lieselot heeft sinds enkele maanden haar eerste collectie uit. Die kreeg de naam Goudgolf mee. “Goudgolf bestaat uit zilver dat met goud verguld is en gecombineerd wordt met natuurlijke zoetwaterparels”, legt Lieselot uit. “De collectie is geïnspireerd op de zee en op de golvende bewegingen van de natuur. Deze zomer speelde ik al met het idee om eind dit jaar mijn eerste collectie uit te brengen. Ik was heel blij toen ik van Elise en Sarah van De Knapzak de vraag kreeg om mijn collectie voor te stellen en te koop aan te bieden op hun jaarlijkse kerstpop-up. De verkoop loopt overigens heel goed. De pop-up heeft pas op 1 december zijn deuren geopend, maar nu al heb ik het vooropgestelde minimum dat ik wilde verkopen bereikt. Ideeën voor een tweede collectie heb ik voorlopig nog niet. Ik wil eerst deze collectie nog eventjes laten doorlopen. Het is een tijdloze collectie en met de lente komen ook de huwelijken en de communies eraan. Mijn tweede collectie hoop ik tegen eind volgend jaar uit te brengen.”