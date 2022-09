Glynis De Troyer start tattoostudio Glynis’ InK: “Tekenen is al van kleins af mijn grote passie”

Glynis De Troyer start in februari 2023 haar tattooshop Glynis’ Ink in de Dorpsstraat. Nog enkele maanden dus, maar de tattoo-artieste boekt nu al succes. “Mijn orderboek staat al voor drie maanden vol”, aldus Glynis.

Glynis De Troyer (35) verhuisde in maart met haar man Matthew Van Overloop en hun kinderen Emma, Kobe en Cedric naar de Dorpsstraat in Jabbeke. “We kenden de gemeente niet zo goed, maar we vonden dit pand – waar vroeger kledingzaak Be More gevestigd was – de ideale locatie voor onze tattoostudio. Mijn man en ik runnen voorlopig brasserie BJ’s in Sint–Michiels. Al is het Matthew die de zaak draaiende houdt, want zelf ben ik aan het herstellen van een rugoperatie. We hadden een overnemer gevonden voor BJ’s, maar de deal is jammer genoeg afgesprongen. We zijn nu volop bezig met andere kandidaten”, begint Glynis.

Van de horecawereld naar die van de tatoeages, een hele stap zou je denken, maar niet voor Glynis. “Al van kleins af volgde ik tekenacademie. Wie mij zag, zag me tekenen.”

In mijn tatoeages komt het botanische vaak terug: bloemetjes, vlindertjes…

Maar het kiemetje voor haar toekomst werd gezaaid tijdens een opendeurdag van het KTA in Brugge. “Onze dochter Emma volgt er de richting Art & Design. Toen we op die opendeurdag waren en ik er al die nieuwste technieken leerde kennen, voelde ik me weer 16 jaar. Op dat moment vielen de puzzelstukjes in elkaar. Door mijn rugproblemen zou ik het toch niet lang meer volhouden in de horeca én tekenen is mijn grote passie. Dus zei ik tegen Matthew ‘Ik ga naar de tattooschool”, lacht de sympathieke tattooartieste.

Na een opleiding van een jaar en veel oefenen op zichzelf, haar man, haar dochter, familie en vrienden, studeerde Glynis in augustus af aan The Tattoo School in Gent. Nu ze haar diploma op zak heeft, start ze een opleiding om piercings te plaatsen. “Ook die opleiding duurt een jaar, dus daar is het nog even op wachten.”

Botanische stijl

Glynis heeft haar geheel eigen stijl én heel fijn oog voor details. “Mijn stijl is ‘black & grey’ en met een persoonlijke toets. In mijn werk komt het botanische vaak terug: bloemetjes, vlindertjes, …”

Glynis’ Ink opent in februari 2023, want de tattoo-artieste herstelt zoals vermeld nog van een rugoperatie. Ondertussen wordt de tattoostudio wel al helemaal op punt gezet. Het interieur oogt stijlvol in goud-, wit- en zwarttinten. “Het concept zit zo in elkaar dat ik elke voormiddag zal tatoeëren. De namiddag hou ik vrij om te tekenen. Door die manier van werken spaar ik ook mijn rug. Ik heb een tweetal weken al wat reclame gemaakt op Faccebook en ik moet zeggen, dat heeft vruchten afgeworpen. Mijn orderboek staat al vol voor drie maanden.”

www.facebook.com/GlynisInk. tattoostudio