Gloednieuwe mijnbestrijdingsfabriek geopend in Oostende

Vanmiddag werd in de achterhaven van Oostende, op de vroegere Beliardsite het dochterbedtijf ECA Robotics Belgium van de Franse ECA Group, officieel geopend. Vanaf september worden daar voor de Nederlandse en Belgische zeemacht drones voor mijnbestrijding gebouwd.

ECA robotics Belgium, een dochter van de Franse ECA Group, zal in de Oostendse vestiging instaan voor de assemblage van de nieuwste generatie drones. Die zullen ingezet worden op de 12 mijnenjagers die de Belgische en Nederlandse marine momenteel ook in bestelling hebben.

Er wordt voorzien in de productie vanaf september van varende drones, drie types van onderwaterdrones en een vliegende drone die in coördinatie samen diverse types van zeemijnen vanop afstand en veilig voor alle operatoren onschadelijk zullen maken.

De fabriek heeft een directe toegang tot de havendokken en de zee waar de drones zullen getest worden. De fabriek heeft 10 miljoen euro gekost en kwam er ook met steun van de stad Oostende en de haven, de Vlaamse regering vanmiddag vertegenwoordigd door vicepremier Hilde Crevits en het Belgisch Ministerie van Defensie o.a. vertegenwoordigd door de stafchef van het Belgische leger admiraal Michel Hofman.

Pionier

De ECA Group gaat voor de bouw van de drones samenwerken met lokale bedrijven en Belgische wetenschappers. Het bedrijf zal vanaf september werk verschaffen aan 15 mensen. Maar op korte termijn zullen 25 banen worden gecreëerd en het team zal uiteindelijk doorgroeien tot 50 medewerkers. Er is nood aan arbeiders, technici, ingenieurs en administratief personeel.

De fabriek is gebouw op de site aan het Houtdok waar kort na de Tweede Wereldoorlog de houten M930 ‘Rochefort’ bij de toenmalige scheepswerf Beliard van stapel liep en later ook nog een paar andere eenheden van dit type mijnenvegers. Op een ander site langs het kanaal werden bij Beliard Polyship in de jaren tachtig van de vorige eeuw de tripartite mijnenvegers in polyester gebouwd. Oostende blijft met zijn ontmijningsschool en aanverwante knowhow een pioniersrol spelen in de sterk evoluerende technologie ter zake.

(ML)