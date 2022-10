Gloednieuwe kinderopvang Felix op de site Blijvelde: “Mits subsidies kunnen we zelfs nog uitbreiden”

Op de site van Blijvelde opende maandag kinderopvang Felix. Initiatiefnemer is Kinderopvang De Hoeksteen, een vzw waaronder zich ook de vzw’s Partoe en Blijvelde zich bevinden. De opvang is de start van een sociaal project.

“Voorlopig wordt er een 13-tal kindjes – van 0 tot 3 jaar – opgevangen. Dat kunnen er in de toekomst meer worden, maar dat hangt af van de subsidies”, aldus Jelle Goderis, coördinator van Kinderopvang Felix. “De Hoeksteen is een kostendelende vereniging die een 12-tal vzw’s overkoepelt”, legt Jelle Goderis van De Hoeksteen uit. “Daaronder bevinden zich bijvoorbeeld ook de vzw’s dienstenchequebedrijf Partoe en wzc Blijvelde.”

“Onze kinderopvang vond onderdak in de oude gebouwen van Godsvelde. De lokalen werden daarvoor opgeknapt tot moderne en gezellige ruimtes. Dat de kinderopvang zich op de site van Blijvelde situeert, kan een meerwaarde zijn voor het personeel van Blijvelde – we hebben er onze openingsuren op afgesteld – maar we zijn er voor alle ouders van groot-Kortemark. De kinderopvang is open van 06.45 tot 18.15 uur”, benadrukt Jelle Goderis.

De kinderopvang met de naam Felix – wat ‘geluk’ betekent – ging maandag van start. Een 13-tal kindjes werd er met hun ouders verwelkomd door verantwoordelijke Saïda Plysier uit Kortemark en drie begeleidsters.

Voorlopig volzet

“Met 13 kinderen zijn we voorlopig volzet”, gaat de coördinator verder. “Maar mits de nodige subsidies kan onze capaciteit in de toekomst uitgebreid worden tot meer dan 20 kinderen. De kinderopvang is de start van een sociaal project waar de streek van Kortemark dringend op zat te wachten”, besluit Jelle. “We hopen verder te kunnen groeien en zijn alvast dankbaar voor de goeie samenwerking met de gemeente, die mee gegaan is in ons verhaal.”

De kinderopvang in Kortemark is de eerste van initiatiefnemer Kinderopvang De Hoeksteen, die de komende maanden nog nieuwe vestigingen in Merkem, Dadizele en Wervik opent.

(TL)