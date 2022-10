Gloednieuwe Aldi Izegem gaat zaterdag open; wij kregen alvast een exclusieve rondleiding

De werken duurden 15 maanden, maar het resultaat mag gezien worden. Zaterdag 8 oktober om 8.30 uur gaat de gloednieuwe Aldiwinkel langs de Krekelmotestraat open. De nieuwe vestiging is bijna de helft groter dan de vorige en heeft ook een ondergrondse parking met 71 plaatsen.

Het was Senior Manager Construction Filip Seynaeve die ons een exclusieve rondleiding gaf. Vrijdagmorgen was men nog de laatste hand aan het leggen aan de afwerking en werden de rekken verder gevuld. “Sinds 1999 is Aldi actief in Izegem. We hebben meerdere keren uitgebreid, de laatste keer was in 2011. Het is altijd een druk bezochte vestiging geweest en de initiële plannen waren met een winkel met een extra niveau te werken.”

Senior Manager Construction Filip Seynaeve voor in- en uitrit van de ondergrondse parking.

Die plannen werden niet goedgekeurd, dus ging men in overleg met de stad voor een winkel met ondergrondse parking. “Die ondergrondse parking telt 71 plaatsen. De parkeerplaatsen zijn zeker breed genoeg voorzien. Ook bovengronds zijn er nog eens 35 plaatsen en er is ook een overdekte fietsenstalling. Het maken van die bouwput duurde zeker zes weken en was best impressionant om zien.”

De ondergrondse parking telt 71 plaatsen. “En die zijn voldoende breed.”

Vanuit de ondergrondse parking kun je de lift naar boven nemen of met je winkelkar via het rolpad een verdieping hoger geraken. “Daarvoor zijn winkelkarren voorzien met wielen die zich vastklikken in het rolpad.”

Huismerken als kloppend hart

Eens boven kom je naast de al even nieuwe Renmans die dus ook opnieuw een plaatsje heeft gekregen in het gebouwd. Wie naar de Aldi-winkel zelf wil, moet even naar buiten om onder een luifel de volgende deur te nemen naar de winkel. “De opstelling van de winkel is aangepast aan de nieuwe noden. Je komt nu eerst in de versafdeling terecht. Het versaanbod van Aldi is de jongste jaren flink aangegroeid, dat is ook een van de troeven van ons geworden. Naast verse groenten en fruit, zijn er ook de voorverpakte slaatjes, verse fruitsappen en andere bereide maaltijden en dranken.”

Halverwege de rayons vind je de specials die apart staan uitgestald.

Aldi blijft uiteraard wel trouw aan hun succesformule. “Huismerken blijven het kloppend hart van de winkel. De typische presentatie van artikelen op palletten en een weloverwogen aanbod blijft behouden.”

De gangen in de winkel zijn ook breder en halfweg iedere rayon staan ook de specials gepresenteerd. In twee aparte rayons zie je ook de woensdag- en zaterdagaanbiedingen die via de folders worden aangekondigd. Verder valt ook de lichtinval via een raampartij op.

Duurzaam gebouw

Tijdens de bouw van de nieuwe winkel was er ook verhoogde aandacht voor het energiegebruik van het gebouw. “De volledige verlichting, zowel binnen als buiten, bestaat uit ledverlichting. Via een warmterecuperatiesysteem wordt de restwarmte van de koeling hergebruikt om de winkel te verwarmen. Zo is de winkel onafhankelijk van gasverbruik. De koeling zelf wordt voorzien door de meer duurzame CO2-koeling. Het nieuwe dak zal straks nog uitgerust worden met ruim 250 zonnepanelen. Twee citernes zorgen er ook voor dat het regenwater kan gebruikt worden, daardoor zal het verbruik van stadswater met 40 procent dalen.”

Krekelmotestraat morgen weer open

De Krekelmotestraat was enkele weken afgesloten door de aanleg van een verkeersdrempel ter hoogte van Aldi. “Tegen morgen zouden we langs beide kanten van de Krekelmotestraat bereikbaar moeten zijn”, klinkt het Het fiets- en voetpad dat van de wijk Becelaers Hof langs de Aldi passeert heeft een nieuw tracé gekregen en is ook breder geworden. Het komt uit op de nieuwe verkeersdrempel waar je via een voetpad ook de oversteek zal kunnen maken naar het Frunpark en omgekeerd. Naast het nieuwe pad komt dit najaar ook een bloemenweide met een insectenhotel.

Aldi Izegem heeft voortaan ook een overdekte fietsenstalling. © ID/ Joost De Bock

Aldi deed in Izegem een serieuze investering. “Cijfers plakken we daar nooit op, maar we doen dat voor onze klanten. Tijdens de werken hebben we hen gelukkig een alternatief kunnen bieden in de tent langs de Ambachtenstraat. Het team van 13 mensen dat hier in Aldi Izegem actief is, zal straks ook ingezet worden om de tent leeg te maken. Daarna wordt die ook ontmanteld.”

In Izegem kregen de bewoners recent ook een folder met kortingbonnen in de bus. Op zaterdag 8 oktober zal ook de Aldi-foodtruck ter plaatse zijn aan de gloedwinkel winkel in Izegem om klanten te vergasten met een gezond hapje en een drankje.”