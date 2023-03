Glinterio opent flagship store in Rogierlaan: “Bewuste keuze”

Vanaf 3 maart heeft Glinterio ook een vestiging in Oostende. De interieurarchitecten huizen in een erfgoedpand in de Rogierlaan en kozen bewust voor de badstad. “Oostende is de enige stad aan de kust”, zegt Filip Glorieux.

“Glinterio is al actief in Waregem en we zochten uitbreiding in de regio Brugge, Knokke of Oostende. We hebben altijd al een liefde gehad voor Oostende en kennen de stad al”, zegt Filip Glorieux. Glinterio specialiseert zich in interieurinrichting en renovatie op maat.

“We kiezen voor merken met een verhaal die topkwaliteit en originaliteit bieden, zoals keukentoestellen van V-zug, Occhio-verlichting, Belgisch maatwerk van Atelier Plus of lichtsculpturen van Brend van Egmond”, zegt ook zoon Serge, die zich over de vestiging in Oostende zal ontfermen.

“Oostende is de enige stad aan de kust”

Men zal er kennismaken met meubels, verlichting, tapijten, maatwerk en alles voor de afwerking van een interieur. Filip wijst op een belangrijk element in de keuze voor het pand in de Belle Epoquewijk: “We zijn verliefd geworden op het gebouw, een erfgoedpand in Beaux-Arts-stijl uit het Interbellum die in de jaren ‘80 nog werd verbouwd onder leiding van de Italiaanse architect Antionio Citterio”, besluit hij.

(EFO/foto PM)

Glinterio is gevestigd in de Rogierlaan 42 en elke dag open van 10 tot 18 uur, behalve op zondag, dinsdag en woensdagmorgen.