Traiteur Gilles Pauwels (30) is Viskok van het Jaar: “Besef is nog niet helemaal doorgedrongen”

Gilles Pauwels (30) van traiteurzaak Vis Ateljee in Pittem is verkozen tot ‘Viskok van het Jaar’. Hij maakte maandag tijdens de Horeca Expo in Gent het lekkerste en origineelste gerecht met schartong, de Vis van het Jaar 2023. De jonge chef is in de wolken.

De horecawedstrijd werd al voor de 34ste keer georganiseerd door het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM), dat ondergewaardeerde vissoorten bekend wil maken bij het breed publiek en chef-koks. Pauwels krijgt als winnaar behalve de trofee ook een cheque ter waarde van 750 euro, het diploma ‘Winnaar – Viskok van het Jaar 2024’ en een dinerkaart voor twee personen bij restaurant Boury in Roeselare. Al is de titel op zich uiteraard ook een enorme eer voor de chef.

“Volgens de jury sprong mijn gerecht er uit qua smaken, terwijl ik ook organisatorisch veel lof kreeg”

“Het besef dat ik gewonnen heb, is nog niet helemaal doorgedrongen”, reageert hij. “Ik heb geen idee wat er allemaal nog op ons afkomt, maar deze publiciteit is uiteraard onbetaalbaar. Mijn sociale media zijn volledig aan het ontploffen.”

Voor de start van de wedstrijd had Gilles ons nog verteld dat de concurrentie best zwaar was, terwijl hij aangaf dat schartong geen evidente vis was om mee te koken. Toch trok hij aan het langste eind. “Hoe ik het verschil gemaakt heb? Dat is een moeilijke vraag. Volgens de jury sprong mijn gerecht er uit qua smaken, terwijl ik ook organisatorisch veel lof kreeg.”

Inzetten op minder bekende vissoorten

De trofee van kunstenaar Marc Vanhecke – ook een Pittemnaar – krijgt straks een mooi plaatsje in de zaak van Gilles en zijn vrouw Valerie. “Of we straks ook schartong gaan verkopen in de winkel? Dat moeten we nog even bekijken, maar ongetwijfeld zal er wel vraag naar zijn. Anderzijds wil ik voortaan ook wel wat meer inzetten op minder bekende vissoorten. Dat is per slot van rekening het doel van deze wedstrijd. Het hoeft inderdaad niet altijd zalm of kabeljauw te zijn. Ook met andere vis kan je uitstekende gerechten bereiden. Die boodschap wil ik kracht bijzetten.”

Gilles haalde het van Yves Aerts van restaurant Amitié in Kinrooi, Arnout Desmedt van traiteurzaak A Cook in Keerbergen, Jonas Boel van Bar Coupe in Temse, en Diego De Baets van Atelier D in Brugge. Hij maakte een ballotine van schartong met risotto van Limburgs gepofte boekweit, structuren van Oostendse dulse, beurre blanc van Speciale Belge De Poes, girolle en citroenverbena. (SV)