Gilles lanceert Belgische bedrijven in de States

Zijn roots liggen in Waregem, maar zijn leven en werk bouwt Gilles Vanpoucke in Californië uit. Daar heeft de 36-jarige West-Vlaming met GVP Global Advisor zijn eigen advieskantoor opgericht waarmee hij Belgische bedrijven helpt bij het opstarten in de Verenigde Staten. “Ik combineer het beste van twee werelden”, zegt hij.

Na zijn studies toerismemanagement aan Howest in Kortrijk en een passage bij ING ging Gilles Vanmpoucke bij Renson aan de slag. De Waregemse specialist in zonwering en ventilatie koesterde in 2012 plannen om een Amerikaanse dochteronderneming op te starten: Renson Inc. “Ik werkte er twee jaar en stelde me meteen kandidaat om de oversteek te maken”, stelt Gilles. “Ik was jong en vrijgezel en besloot de sprong te wagen.”

Samen met Maxim De Vriese bouwde hij Renson Inc in de States van nul op. Inmiddels is het bedrijf, een vijftigtal werknemers sterk, uitgegroeid tot marktleider in de VS, heeft het een eigen productiefaciliteit in Dallas en een showroom op Fifth Avenue in New York City. Het succes van het start-upverhaal werd begin dit jaar zelfs gepubliceerd in het boek Make it in America. “Iets waar ik bijzonder trots op ben”, aldus Gilles.

Diverser dan Europa

“Het traject dat ik voor Renson Inc aflegde, zette me ook aan het denken. Veel bedrijven hebben nood aan ondersteuning en begeleiding om de Amerikaanse markt te betreden en te veroveren. Dit is immers een compleet ander land dan België en bij uitbreiding Europa. Er bestaat ook niet zoiets als één Amerika, het is veel diverser dan onze Europese markt. De markt heeft ook te veel lokale markten met een enorm potentieel om die als één grote entiteit te benaderen. Het kiezen van een juiste lokale markt om in de VS op te starten, is dan ook cruciaal. Voor Renson Inc was Californië bijvoorbeeld perfect.”

Zo groeide het idee om GVP Global Advisor op poten te zetten. “Daarmee help ik Belgische bedrijven om hun eigen Amerikaans verhaal te schrijven. Na een eerste verkennend gesprek en brainstormsessie schakelen we een eerste keer. Ik help om een degelijk businessplan op Amerikaanse leest op te stellen, doe marktstudie, maak een marketingplan, gebruik mijn eigen Amerikaans netwerk om de juiste partners te vinden en ga, indien nodig, zelfs mee op zoek naar vastgoed en zet mijn klanten op weg om de juiste mensen te vinden. Een allesomvattende aanpak, dus. Maar evengoed kan blijken dat het momentum niet goed zit en de opstart uitgesteld moet worden. Ook dát kan als Belgisch bedrijf een goede beslissing zijn.”

“We zijn op veel vlakken absolute wereldklasse, alleen zijn we in België veel te bescheiden”

Gilles’ grote troef is dat hij zowel de Amerikaanse als Belgische economie door en door kent. “Veel Belgische bedrijven willen hun plan van aanpak hier gewoon kopiëren, maar dat werkt niet. Ik kan een brug slaan en het beste van beide werelden combineren. Plus: ik ben hier ook fysiek aanwezig. Boots on the ground, zeg maar. Ik sta voor een a tot z-verhaal waarbij ik een opstart zo efficiënt mogelijk help laten verlopen.”

Onder andere het Roeselaarse designparasolbedrijf Umbrosa nam Gilles al onder de arm en ook voor Renson werkte hij nog regelmatig opdrachten af. “Mijn doel? Zoveel mogelijk Belgische bedrijven helpen om een mooi Amerikaans verhaal te schrijven, dan zal mijn carrière geslaagd zijn. Ons land staat bekend voor onze chocolade, frieten, voetbalploeg en ons bier, maar daar mogen we onze fantastische designbedrijven en hun producten zeker ook aan toevoegen.”

“We zijn op veel vlakken absolute wereldklasse, alleen zijn we daar veel te bescheiden over. Volledig onterecht. Daarom heb ik ook mijn schouders gezet onder de Belgisch-Amerikaanse kamers van koophandel BelWest en Belcham, die allebei Belgische en Amerikaanse ondernemers met elkaar in contact willen brengen. Mijn doel is dat België een high end-kwaliteitslabel wordt in de States.”

Officieel Amerikaan

Zelf is Gilles na elf jaar helemaal verliefd op zijn tweede thuisland. “Sinds vier weken heb ik ook de dubbele nationaliteit”, zegt hij trots. “Ik ben nu zowel Belg als Amerikaan. Een duidelijk signaal dat mijn toekomst hier ligt. Samen met mijn Amerikaanse echtgenote May Kim (41) woon ik in Hermosa Beach, een mooi kuststadje in de rand van Los Angeles.”

“Ik ben hier om te blijven, al zal ik mijn vaderland nooit loslaten. Beroepshalve is dat ook onmogelijk”, glimlacht hij. “Ik volg zowel de Belgische als de Amerikaanse actualiteit op de voet en keer een drietal keer per jaar terug. Om familie en vrienden te bezoeken, maar ik probeer ook altijd een voorjaarsklassieker mee te pikken. Als grote koersfanaat is dat pas écht thuiskomen. Het enige wat ik écht mis aan België, is een goede lokale slager en bakker. Niets boven een goeie boterham met huisgemaakte préparé.”