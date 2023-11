Gilles (30) van Visateljee Pittem dingt mee naar titel van ‘Viskok van het Jaar’

Gilles Pauwels (30), die sinds januari 2022 samen met zijn echtgenote Valerie Tack in Pittem het Visateljee runt, maakt kans op de titel van ‘Viskok van het Jaar 2024’. Op maandag 20 november staat hij samen met vier andere finalisten in de kookarena op de Horeca Expo in Gent.

Het wordt niet de eerste keer dat Gilles meedoet. Ook in 2018 was hij een van de laureaten van de wedstrijd van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). De chef van cateringbedrijf Ateljee G. waagt straks opnieuw zijn kans. “Deelnemers dienen minstens één streekproduct te gebruiken bij de bereiding en ik koos voor de Poes Speciale Belge uit Tielt”, legt hij uit. “Daarbovenop ga ik ook gebruik maken van zeewier uit Oostende. Strikt genomen is dat laatste product nog geen erkend streekproduct, al is dat een kwestie van tijd.”

Schartong

De vijf finalisten moeten proberen om op 20 november het lekkerste en origineelste gerecht te bereiden met schartong, die eerder werd verkozen tot Vis van het Jaar 2023. Het merendeel van de schartong die Vlaamse vissers aan land brengen is bestemd voor de Spaanse markt, waar schartong erg gegeerd is. VLAM en de visserijsector zien evenwel ook kansen voor deze vis in ons land, waar schartong minder bekend is. “Schartong is voor mij geen evidente keuze”, zegt Gilles. “De vis is minder gekend in ons land en de structuur van de vis is minder vast, wat wel voor een uitdaging zorgt. Ook de concurrentie is groot.”