“Giantstore Nicks fietsgarage doet droom in vervulling gaan”

Nick Vanhuylebrouck van Nicks fietsgarage draagt klantvriendelijkheid hoog in het vaandel. Hij nodigt dan ook graag al zijn klanten uit om de officiële opening van zijn Giantstore Nicks fietsgarage mee te vieren.

“Op donderdagavond 19 januari om 19 uur komen de burgemeester en de schepen van Mobiliteit onze Giantstore officieel openen”, zegt Nick Vanhuylebrouck (44), eigenaar van Nicks fietsgarage. “We nodigden al heel wat klanten uit. We verwennen de aanwezigen met een hapje en een drankje.”

Fietsmicrobe

Iedereen is welkom op de opening van Giantstore Nicks fietsgarage. Deze vindt plaats in de Kerkstraat 7 in Hooglede. “Wel vragen we de mensen hun aanwezigheid en het aantal personen te bevestigen voor 13 januari 2023 op ons mailadres nicksfietsgarage@telenet.be”, klinkt het nog.

“Mijn eigen fietsenzaak is een droom die in vervulling gaat. Ik was als kind al gebeten door de fietsmicrobe en door de jaren heen is dit door mijn gedrevenheid verder geëvolueerd naar alles wat met techniek te maken heeft. In 2017 begon ik in bijberoep, maar ik zette al snel de stap naar zelfstandig fietsenmaker. Nu is mijn werk mijn hobby”, vertelt Nick.

“Soms krijg ik echte uitdagingen voorgeschoteld. Ik rust niet tot ik de oplossing gevonden hebt. Daarvoor kan ik terugvallen op mijn diploma als fietsenhersteller en opleidingen die ik volgde bij onder meer Bosch en Shimano. Maar als puntje bij paaltje komt is het vooral mijn doorzetting die het haalt. Ik zorg dat ik steeds mee ben met de vernieuwingen op vlak van de elektrische fiets en de koersfietsen en mountainbikes. Het is een wereld in verandering.”

“Als je bij mij langskomt in de zaak zal je merken dat het een familiaal gebeuren is. De kleinschaligheid zorgt voor een betrokken gegeven binnen de gemeente. We dragen klantvriendelijkheid dan ook hoog in het vaandel. In 2023 geef ik ook spaarkaartkorting voor de Gezinsbond.”

Gepaste oplossing

“Ik vind het vooral belangrijk om alle klanten persoonlijk te helpen. Iedereen is welkom ongeacht of ze hier hun fiets aankochten of niet. Ik luister naar hun noden en zoek een gepaste oplossing. Ik specialiseer mij in de technische aspecten van de fiets en ik volg bovendien meerdere malen per jaar een bijscholing zodat ik steeds op de hoogte ben van de nieuwe items en hun werking.”

“Ook werk ik samen met verschillende leasingfirma’s waardoor er eveneens heel veel bedrijven bij mij terecht kunnen. Naast Giant verdeel ik ook Venturelli, een Belgisch product uit Hooglede en Urban Arrow dat bekend staat als dé veiligste bakfiets.” (RV)