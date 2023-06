Ghislaine laat krantenwinkel Verbo in Middelkerke na 19 jaar over

Op 1 juni trok Ghislaine definitief de deur van haar krantenwinkel dicht om van haar welverdiend pensioen te kunnen genieten. Op 1 oktober 2004 nam ze de zaak over van haar zus Gisèle Verbeke (67). Nu neemt Singh Mandip de winkel over.

Ghislaine opende haar krantenwinkel, een eenmanszaak, om 7 uur ’s ochtends om haar vaste klanten, veelal mensen met een tweede verblijf, te bedienen. De omzet wordt voornamelijk gerealiseerd door verkoop van tabak, kansspelen en kranten en magazines. Maar de krantenverkoop is niet meer wat het geweest is.

Ghislaine meent de reden te weten voor deze achteruitgang. “De uitgeverijen hebben zich volledig op de abonnementenverkoop toegelegd”, zegt ze. “Tegenwoordig loopt er altijd wel een of andere actie om op een krantenabonnement in te tekenen en bovendien krijgen de uitgevers subsidies om hun dagbladen per post te verzenden.”

Trouw publiek

Volgens Ghislaine is die tactiek dodelijk voor de dagbladhandelaar. “Bij mij kost een krant 4,20 euro terwijl de uitgeverijen ze aanbieden voor 2,10 euro, dit is oneerlijke concurrentie!”. Maar Ghislain wil niet klagen. “Al bij al heb ik een goede winkel. Ik heb een ouder publiek en dat is trouw.”

“Ik heb in die 19 jaar mijn krantenwinkel altijd graag gedaan”, zegt Ghislaine. “Het was plezant en zeker toen we een aantal Lottowinnaars hebben gehad. Ik heb winnaars gehad van 29.000 euro, 33.000 euro, 100.000 euro en er was zelfs iemand die 1,5 miljoen euro won.”

Een zaak overnemen, is niet altijd even gemakkelijk. Maar Singh Mandip (44) ziet de uitdaging best zitten. “Het opent perspectieven voor mij”, zegt de man die zijn job in restaurant The Lord stopzet voor dit nieuwe avontuur. “Een krantenwinkel overnemen, lijkt misschien niet vanzelfsprekend, maar deze zaak is wereldberoemd in Middelkerke”, lacht Singh.

“Het wordt vroeg opstaan, maar die hindernis heb ik al overwonnen, net als de stress van het opstarten en de pak administratie. Dat wordt een hele kluif”. Ghislaine vervolledigt: “Singh is een uitstekende leerling en hij is super geïnteresseerd, leergierig en wat belangrijk is: hij is vriendelijk met de klanten. Die konden zich geen betere overnemer wensen.”

Blijft in de buurt

Ghislain was getrouwd met Boudewijn Debeuckelaere en heeft een dochter Tessa. “Ik heb de laatste negen jaar deze krantenwinkel hier alleen uitgebaat en ik ben daar apetrots op”, zegt Ghislaine.

“Nu zal ik mijn dagen vullen met mijn hobby’s: wandelen, haken, breien, naaien, zwemmen, de sauna en genieten van Henry mijn kleinkind van 4 jaar. Gelukkig ga ik maar honderd meter verder wonen, zodat ik de gesprekken met mijn klanten niet al te hard ga missen”, besluit ze.

(PG/foto LC)