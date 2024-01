Ghelamco verkoopt hoteltoren in Warschau

Projectontwikkelaar Ghelamco, die ook een vestiging in Ieper heeft, verkocht een hoteltoren in de Poolse hoofdstad Warschau aan het Franse vastgoedfonds Corum XL. Dat meldt De Tijd, op basis van een recente Linkedinpost van het bedrijf van Paul Gheysens.

In 2022 verkocht Ghelamco al een ander deel van het complex waar de hoteltoren deel van uitmaakt. De verkoop van twee grotere kantoortorens, aan Google Polen, bracht al 583 miljoen euro op. Daarmee werd de transactie de grootste ooit in de kantorenmarkt in Centraal- en Oost-Europa, aldus het bedrijf.

Hoeveel de verkoop van de hoteltoren zal opbrengen, maakt Ghelamco op Linkedin niet bekend. Op basis van het halfjaarverslag van midden 2023 schrijft De Tijd dat het bedrijf een prijs van 69 miljoen euro op die toren kleeft. In het jaarverslag van 2022 werd de waarde nog op 75 miljoen euro gelegd, maar de bouwpromotor voerde een afwaardering door.

De toren, 86 meter hoog, telt 21 verdiepingen en huisvest zowel het Crowne Plaza als Holiday Inn Express. De twee kantoortorens die nu eigendom zijn van Google zijn 130 meter hoog.

Paul Gheysens is al ruim 30 jaar actief in Polen. Met Ghelamco werd hij er de nummer één op de kantorenmarkt. Hij bouwde er verscheidene kantoorcomplexen, onder meer de hoogste toren van de stad.