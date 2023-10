Ghekiere Butcher Shop heeft nu ook automatenshop met verse producten

Sinds vorig weekend kan men de dag rond vlees, gerechten, pasta’s, brood en snoep uit de automaten halen die opgesteld staan in de Otegemstraat 147 in Zwevegem.

De automaten zijn een initiatief van Kristof Ghekiere, die in 1995 zijn diploma beenhouwer-traiteur behaalde. Zijn echtgenote Julie studeerde af als accountant-fiscalist. Vooraleer ze samen beenhouwerij ’t Fonduetje in Heestert oprichtten, deden ze eerst de nodige ervaring op bij verschillende slagers. In april 2001 gingen ze dan echt van start in Heestert, samen met een medewerker. “Intussen is de beenhouwerij blijven groeien en spreken we niet meer van ’t Fonduetje maar van ‘Ghekiere Butcher Shop’. Ook het aantal medewerkers is gestaag blijven toenemen”, aldus Kristof.

Vorig jaar stapte zoon Glenn mee in de zaak, wat nieuwe mogelijkheden met zich meebracht. “Hij volgde zijn slagersopleiding in Ter Groene Poorte in Brugge. Hij helpt ook al van kindsbeen af mee in het atelier. Hij denkt actief mee om onze slagerij altijd verder te innoveren. Vandaar ook de automatenshop.”

Nu Glenn ook in de zaak is gestapt, kreeg hij de verantwoordelijkheid over de automatenshop in Zwevegem. “We zien dat er steeds minder slagers zijn en kwamen zo op het idee om een automatenschop met verse producten te beginnen in het centrum van Zwevegem”, zegt Glenn. “We willen 24 uur per dag, alle dagen van de week bereikbaar zijn voor onze klanten, zodat mensen met late werkuren toch nog hun verse maaltijd of bestelling kunnen afhalen op het uur dat voor hen past.”

Aanbod

In de automaten kan men een gans gamma aan producten vinden, gaande van een eenpersoonsdagschotel met vlees of vis tot grotere porties van gerechten. Verder kan men er huisgemaakte charcuterie en salades, préparé en gehakt, verschillende soorten pasta en ovenschotels vinden. Daarnaast bieden we er ook dagelijks vers brood aan en drank, snoep en desserten.”

Men kan ook bestellingen plaatsen op de webshop om deze dan op een bepaald uur af te halen in de lockers. Tweemaal per dag worden de automaten aangevuld.