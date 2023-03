Gheeraert opent truckwash langs Pathoekeweg

In de loop van april kunnen truckers en chauffeurs van bestelwagens terecht in een nieuwe truckwash in Brugge. Transportbedrijf Gheeraert, al zeventien jaar een gevestigde waarde in Loppem, opent een tweede wasstraat in de Brugse regio, in de Pathoekeweg 136.

De nieuwe truckwash langs de Pathoekeweg springt alvast goed in het hoog; er is dan ook bijzonder veel passage van truckers in deze buurt.

“Zodra de werken waren gestart, verspreidde het nieuws zich als een lopend vuurtje onder de truckers”, zegt Stephen Haeck, garageverantwoordelijke bij Gheeraert. “We hebben de voorbije weken al verschillende truckers over de vloer gehad die even kwamen polsen naar de openingsdatum. Die is voorzien in de eerste weken van april. De exacte datum zal bekend gemaakt worden via de website en sociale media.”

Groeiverhaal

De nieuwe truckwash past binnen het groeiverhaal van Gheeraert: het zorgt immers voor een verdubbeling van de capaciteit.

“En dat is goed voor zowel de klanten als onze eigen chauffeurs”, meent Stephen Haeck. “We hebben ook aan het milieu gedacht. De installatie is namelijk bijzonder energiezuinig en bovenop het dak van de werkplaats zijn er zonnepanelen geplaatst om de wasstraat van energie te voorzien. Daarnaast voorkomt Gheeraert waterverspilling door regenwater op te vangen.”

Gheeraert blijft overigens groeien en is op zoek naar mecaniciens en truckwassers. Wie iemand kent met, of zelf een achtergrond heeft in automechanica of met een passie voor schone vrachtwagens, moet zeker eens een kijkje nemen op www.gheroes.be

Het familiebedrijf Gheeraert telt ruim 200 medewerkers en heeft West-Vlaamse vestigingen in Loppem, Brugge, Zedelgem, Beernem en Rekkem, en voorts ook in Puurs, Zwijnaarde en Sint-Truiden. (PDV)