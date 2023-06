Gezonde maaltijdbox ‘Health in a box’ krijgt nieuwe naam: “In ieder van ons schuilt ook een superchef”

De gezonde maaltijdbox ‘Health in a box’ gaat verder als Superchef. “Het concept blijft hetzelfde, maar we wilden een naam die iets eenvoudiger in de mond ligt. Met Superchef denken we die gevonden te hebben”, klinkt het bij de broers Bjorn en Kurt Franco die ook samen groente- en fruitgroothandel Rutoma runnen.

Health in a box, de gezonde maaltijdbox met roots in Ichtegem, verhuisde enkele maanden geleden naar Snellegem. De broers Bjorn en Kurt Franco van groente- en fruitgroothandel Rutoma aan de Eernegemweg in Snellegem namen de box over. Het concept bleef hetzelfde: koolhydraatarme, glutenvrije en gezonde recepten en ingrediënten met een voorkeur voor streekproducten.

De aan huis bezorgde maaltijdbox werd in 2017 gelanceerd door Debora Adelaere en Mark Bruneel. “Health in a box was te groot geworden voor hen. Ze gaven te kennen dat ze ermee wilden stoppen. We kenden hun concept omdat wij met Rutoma aan hen de groenten leverden. Hun maaltijdboxconcept sprak ons enorm aan omdat Health in a box staat voor gezonde, koolhydraatarme, glutenvrije maaltijden met veel verse groenten en kwaliteitsvolle en lokale producten uit de streek.”

“Alle gerechten zijn glutenvrij en koolhydraatarm”

“Zo zijn de eitjes van Hof het Reigervliet in Ichtegem, komt de vis van bij Vis André uit Zeebrugge en ook het vlees komt uit Ichtegem. De groenten komen uiteraard van Rutoma, net als het fruit in de fruitboxen. In de toekomst willen we trouwens nog meer inzetten op fruit”, zegt Bjorn, wiens vrouw Ann groente- en fruitwinkel Fruitpaleis in Loppem uitbaat.

Maar nu kiezen de broers ervoor om verder te gaan onder een nieuwe naam. “We wilden een naam die iets eenvoudiger in de mond ligt. Met Superchef denken we die gevonden te hebben. Het klinkt niet alleen goed, in ieder van ons schuilt ook een superchef. Zelfs wie niet kan koken, tovert met onze recepten heerlijke, gezonde gerechten op tafel.”

Jong, oud, dik of dun

Superchef spreekt een breed publiek aan. “Jong, oud, dik of dun: mensen die een gezonde levensstijl nastreven, eventueel aan hun lijn willen werken en gevarieerd en vers willen eten, vinden de weg naar ons. In een box zitten tot vier maaltijden per persoon. We leveren per persoon grotere porties vlees en groenten dan onze collega’s.”

“Ook zit de prijs van onze boxen scherp. Wie alle ingrediënten zelf gaat kopen in de winkel, zal niet minder betalen. Daarbovenop is er de tijdswinst, want de boxen worden aan huis geleverd in heel Vlaanderen en Brussel. Mensen die bij ons bestellen, komen ook terug. De reacties zijn heel positief. We hebben er dus enorm veel goesting in om Superchef nog meer te laten groeien.”

Bjorn en Kurt doen alles zelf, weliswaar met hulp. “Om de boxen te vullen, rekenen we op onze familie. Net doordat we alles zelf doen, kunnen we de prijs zo scherp houden. Ook de verdeling van de boxen doen we zelf. Wat we niet zelf doen, is de recepten samenstellen. Daarvoor doen we nog steeds een beroep op de inspiratie van Debora.”

Meer info: www.superchef.be