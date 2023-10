Gezelligheid troef in nieuwe zaak ’t Decohuys

Op zoek naar een leuk decoratief stuk? Of wil je in de zetel neervlijen met een comfortabele pyjama? Dan kan je voortaan terecht in ‘t Decohuys, een nieuwe handelszaak in hartje Gistel-centrum.

Gistel probeert zich al langer te profileren als een gezellige winkelstad en heeft er nu een nieuw adresje bij. Waar precies? Wel, in de Stationsstraat 42 heeft iedereen al eens een blik geworpen op het bekende pand met trapgevel. Het gebouw dateert uit de jaren 1920 en vroeger was hier bijvoorbeeld ‘Foto Hoet’ gevestigd. Nu is er een nieuwe zaak actief: ’t Decohuys van Inge Vandekerckhove. “Gezelligheid en interieur zijn een echte passie. Thuis maak ik het ook graag gezellig en diezelfde passie wil ik nu aan het grote publiek doorgeven”, zegt Inge.

“De winkel zelf is gezellig en knus ingericht, en we bieden een groot gamma aan decoratieartikelen en homewear aan. Bij ons vind je geurkaarsen, handzepen, geurzakjes en -stokjes, en klassieke en traditionele kaarsen. We verkopen ook knuffels en geschenken, en hebben verder een collectie homewear en nachtkledij van de Belgische merken ‘Alice et maman’ voor dames en ‘Arthur’ voor heren. Er is ook een aanbod voor kinderen.”

warme thuis

Inge, afkomstig uit Middelkerke en woonachtig in Snaaskerke, voelt dat er in Gistel ruimte is voor dit type handelszaken. “In de stad zag ik mogelijkheden om een concept store uit te bouwen met verschillende producten. Bovendien hou ik van sociaal contact en help ik de klanten graag op weg naar een gezellige thuis.” (EFO/TVA)