Getest en goed bevonden: zeewierbrood van eigen (zee)bodem

Primeurtje aan zee: bakkerij Petris uit Wenduine ging met de Bredense seaweedchef Donald Deschagt in zee voor een overheerlijk noordzeewierbrood. Het resultaat kan je op 12 juli gaan proeven op de zesde editie van Kok@Zee.

“De samenwerking met Donald is eigenlijk heel organisch gegroeid”, zegt bakker Peter Liekens. “Tristan en ik waren al een tijdje fan van zijn Studio Zeewier en aangezien we in onze bakkerij zelf ook graag experimenteren, zijn we bij Donald gaan aankloppen met het idee om samen een zeewierbrood te ontwikkelen. Hij was meteen superenthousiast.”

De chef van Le homard et la Moule bracht met Studio Zeewier al een twintigtal zeewierproducten op de markt, gaande van een zeesaucisse en zeepaté over een zeepralientje en zeewier tortillachips, tot zeewiertripel en zelfs een heuse north sea gin. “Als chef is het een meerwaarde als je je eigen brood op tafel kunt zetten, en onze klanten vragen achteraf vaak waar ze ’t kunnen kopen. Alleen: ik ben natuurlijk geen bakker”, zegt Donald. Hij ging dus graag in op het voorstel van vader en zoon Liekens, en na twee maanden uitgebreid testen is hun broodje nu gebakken. “Tristan en Peter gaan heel ambachtelijk te werk, wat voor mij eigenlijk al half gewonnen was. Na aankoop blijft hun brood nog dagenlang goed, maar het is bovenal ook erg lekker”, aldus Donald.

Getest en goedgekeurd: het zeewierbrood heeft inderdaad een lekker zilte toets, en is nog eens extra voedzaam op de koop toe. “Het gaat uitstekend samen met een plateautje fruits de mer, een stukje paté of een goeie plak kaas”, zegt Donald. Toen hij onlangs in Brussel een voordracht moest gaan geven voor de eurocommissarissen, had hij een staaltje bij. “Ik was bloednerveus, maar de Europese top was laaiend enthousiast over ons zeewierbrood”, klinkt het.

Voorlopig ligt het nog nergens in de winkel, maar je kan het zeewierbrood op 12 juli wel gaan voorproeven tijdens de zesde editie van Kok@Zee in de Potinière. Het is volgens Donald een Belgische primeur. “In Nederland vind je het wel al in de winkelrekken, bij ons nog niet. We kijken ernaar uit om het verder te commercialiseren.”

“En het leuke aan deze samenwerking is ook, dat het met Donald ook op persoonlijk vlak enorm goed klikt. We vormen een perfecte combo”, besluit Tristan Liekens.