Geslaagde 22ste Reünie RMT in Zaal Ten Stuyver: Event vol heimwee

Op initiatief van Bruggeling Luc Antoine en zijn RMT-reünie comité had op zondagnamiddag, in zaal Ten Stuyver in Oostende, de 22ste reünie plaats van het RMT-personeel. De organisatoren mochten zich verheugen op de aanwezigheid van 120 ex-personeelsleden van het Zeewezen, Wagon-Lits en de RMT. Na drie jaar zonder reünie werd het een hartelijke bijeenkomst vol nostalgie.

Organisator Luc Antoine (76) was zeer tevreden. “We zijn blij dat we na drie jaar onderbreking, en ondanks het spijtig heengaan van talrijke ex-RMT-personeelsleden, toch nog meer dan honderd personen konden warm maken voor onze traditionele reünie in Zaal Ten Stuyver. Normaal zou het in 2023 de 25ste editie geweest zijn, maar corona heeft er anders over beslist. Het enthousiasme van de aanwezigen is wel groot!

Ik stond mee aan de basis van de reünie, omdat ik heel mijn leven, meer dan 40 jaar, voor RMT gewerkt heb, eerst als bediende, later op de boten als controleur tijdens de overvaarten. Heel specifiek heb ik de mooiste herinneringen aan mijn taak als animator-dj aan bood van de Prins Filip, de Albert en de Astrid. Je kwam er in contact met veel verschillende mensen en culturen. Wanneer ik voor de Britten het lijflied van FC Liverpool speelde, ‘You never walk alone’, dan stond de danszaal op zijn kop, zeker het jaar na de grote brand in het Liverpool-stadion. Onvergetelijk was dat voor mij!

Iedere reünie in de voorbije jaren was een groot succes. Normaal is de bijeenkomst voorzien van 12 tot 18u. maar er zijn jaren geweest dat het event, de ambiance zo groot was dat de deuren pas om 20u. gesloten werden. Vandaag verheugen we ons op de aanwezigheid van gewezen directeur-generaal, Eric Depraetere, die niet alleen de start, maar ook het einde van RMT heeft meegemaakt.”

Een RMT-boot, geen vissersvrouwen

Tijdens de 22ste reünie werden weer veel oude koeien uit de gracht gehaald. Ook leuke en minder leuke verhalen deden de toer.

“Iedereen heeft zijn mening over de teloorgang van RMT”, weet Luc Antoine. “Volgens mij heeft alles te maken met daling van de waarde van de Britse pond, de ongelijke concurrentiestrijd met de lijn Dover-Calais (vier overvaarten naar Frankrijk, slechts twee naar België) en uiteraard de sabotage van de Britten zelf tegenover Oostende.

Wat mij van het hart moet, is het feit dat Stad Oostende, op het Oostende-Dover Plein, beter gekend als het Stationsplein, vier vissersvrouwen heeft gezet. Daar moest een RMT-boot gestaan hebben!” (FRO)

