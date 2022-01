Gert-Jan De Cloedt en Lynn De Winne nemen bakkerij Neirinck over: Brood en patisserie in Maison Gerlyn

Gert-Jan De Cloedt en zijn partner Lynn De Winne namen bakkerij Neirinck in de Winkelsestraat 106 over en openden op 18 december de deuren. “We noemen onze zaak nu ‘Maison Gerlyn’, een samentrekking van een deel van onze voornamen”, zeggen ze. “De vroegere eigenaars hadden geen patisserie in hun aanbod, wij hebben dat wel!”

Gert-Jan De Cloedt (30) is afkomstig van Zerkegem, een deelgemeente van Jabbeke. Lynn De Winne (24) komt uit de carnavalstad Aalst. Het koppel is ongeveer anderhalf jaar samen en woonde in Koekelare.

Gert-Jan kreeg een bakkersopleiding en deed al ervaring op in bakkerij Lucas in Knokke, bakkerij Goegebuer in Brugge en bakkerij Sanders in Jabbeke. “Daarna werkte ik nog een tijdje als logistiek verantwoordelijke voor ‘Horeca Totaal’ (Brugge en Oostende) en voedingsbedrijf Meco (Oostende)”, zegt Gert-Jan. “In de weekends hielp ik in de keuken van restaurant ‘Couverts et Verres’ in Ichtegem. Een bakker in de keuken van een restaurant lijkt voor veel mensen misschien verwonderlijk, maar dat is niet zo. Bakkers kunnen zelfs meestal goed koken.”

Lynn werkte vroeger al in de horeca. “En dan begon ik verpleegkunde te studeren en ben nog maar pas afgestudeerd”, zegt ze. “Werken als verpleegkundige zal niet lukken, nu ik met Gert-Jan een bakkerij moet runnen.”

Het jonge koppel was al een tijdje op zoek naar een bakkerij die over te nemen was. “Maar in de regio Brugge was er geen zaak over te nemen. Toen hoorden we dat bakkerij Neirinck in Lendelede over te nemen was. We zijn meteen komen kijken hoe het eruitzag en vonden het een ideale kans voor ons. Een bakkerij met een oven waar brood nog op steen gebakken wordt, een vrij groot atelier en bovendien plaats om te wonen.”

Verse producten

“In november kochten we de zaak en op 18 december openden we voor het eerst de deuren onder de naam ‘Maison Gerlyn’.”

Lastige nachten? Niet voor mij, ik werk graag ’s nachts

“En met succes. Onze voorgangers bakten alleen maar brood, wij bieden ook een beperkt maar super vers assortiment patisserie aan. Met als specialiteit onze ‘kreketaart’ (croute, marsepein, pudding en frambozen). Met de eindejaarsfeesten zorgden we voor kerststronken (buches), kerst- en nieuwjaarstaarten, specialiteiten als kerstbomen in chocolade, nootjes en geconfijt fruit, enz… We klopten hier wel soms dagen van 22 uur. Een betere start konden we ons niet voorstellen.”

Gert-Jan en Lynn gaan er prat op dat ze alleen maar met verse producten werken. “Hier bakken we alleen maar met échte boter en verse ingrediënten. Wit en bruin brood op steen gebakken, één keer in de week desembrood, allerlei boter- en chocoladekoeken, croissants, verschillende soorten pistolets… Geen precuit-toestanden of voorgebakken koeken. Ik ben trots op mijn stiel en dat is ook de reden waarom ik met Lynn een eigen zaak wil uitbouwen. Lastige nachten? Niet voor mij, ik werk graag ‘s nachts”, zegt Gert-Jan.

Lynn krijgt in de winkel nu al regelmatig complimentjes van de klanten. “Dat doet uiteraard deugd als je hier nog maar pas begonnen bent in een voor ons totaal onbekende gemeente. Maar we voelen ons na een maand ondertussen al een beetje thuis.”

Wegenwerken

Gert-Jan en Lynn begonnen wel met Maison Gerlyn op een moment dat er wegen- en rioleringswerken zijn in de Winkelsestraat. “Die zullen nog duren tot aan de bouwvakantie deze zomer. Toen we het pand in november kochten, waren we daar niet van op de hoogte. En dat is voor beginners als wij die veel geïnvesteerd hebben toch niet zo vanzelfsprekend. Maar klagen helpt niet, we moeten erdoor.”

“De werken zijn halfweg januari gestart en tot nu toe gaat de verkoop nog vrij goed. In de straat is er eenrichtingsverkeer en in de Boerderijstraat hier rechtover zijn er twee parkeerplaatsen voorbehouden voor onze klanten. En uiteraard kan je hier ook met de fiets of te voet naartoe.” (IB)

Maison Gerlyn’ is in de week open vanaf 5.30 tot 18 uur, de zaterdag van 6.30 tot 17 uur en de zondag vanaf 6.30 uur tot 13 uur. De dinsdag en de woensdag is de bakkerij gesloten. Meer info op info@maisongerlyn.be.