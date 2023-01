Gerda Vandewalle stopt na 33 jaar met haar breiwinkel Ajour

Het verhaal van Ajour, de handwerk- en breiwolwinkel van Gerda Vandewalle (65), begon in april 1989 in de garage van de gezinswoning. Op 26 januari sluit ze de deuren. “Het was mijn kinderdroom om zo’n winkel te starten en ik ben gelukkig dat ik het al die jaren heb mogen doen”, zegt Gerda.

We moeten Gerda Vandewalle even zoeken tussen de duizenden hoog opgestapelde bollen breiwol in haar winkel Ajour in de Rijselstraat in Sint-Michiels. Het aanbod – niet alleen breiwol maar ook naaigaren, brei- en haaknaalden en andere toebehoren – is echt gigantisch en strekt zich uit over meerdere lokalen in de winkel die bijzonder diep doorloopt. “Maar ik ben in april 1989 klein begonnen in de garage van onze woning hier iets verderop in de Rijselstraat”, lacht Gerda.

Service en advies

“Al sinds ik een klein meisje was, ben ik verzot op handwerk. Het is al mijn hele leven een hobby maar het duurde eventjes voor ik er ook mijn beroep van maakte. Ik heb namelijk eerst elf jaar gewerkt bij Van Acker Bedgoedartikelen in de toenmalige Alberthall (in de Steenstraat en langs de Langerei, red.). Daarna werkte ik nog twee jaar op interim-basis. Ik had het geluk dat mijn echtgenoot Marc, die tot zijn pensionering zeven jaar geleden bij de spoorwegen werkte, me al die jaren volop steunde en zoveel mogelijk meehielp in de zaak.”

Drie jaar na de start zagen Gerda en Marc zich al genoodzaakt uit te breiden en werd er bijgebouwd om vervolgens in december 1998 de winkel te verhuizen naar het huidige ruime pand in de Rijselstraat 112. “De reden voor het succes is volgens mij, naast het ruime aanbod, ook het feit dat we steeds veel service en advies bieden”, vertelt Gerda. “Ik gaf hier ook jarenlang breilessen en workshops. Ik heb ook goede herinneringen aan de organisatie van de breitrein. Met enkele tientallen vrouwen gingen we per trein naar allerlei steden om de hele rit te breien en te babbelen en daarna de stad te bezoeken.”

Magere jaren

Er waren ook mindere jaren waarin jonge mensen hun neus ophaalden voor een omahobby. “Maar dat keerde tien jaar geleden terug om. Het internet is voor onze en vele andere handelszaken ook een concurrent.” Binnenkort is het verhaal van breiwinkel Ajour dus afgelopen. “Ik ben 65 jaar en het is mooi geweest. Mede door de steun van mijn man heb ik mijn droom kunnen realiseren, dus ja, ik ben een gelukkige vrouw”, besluit Gerda.