Gerben en Lukas zijn de nieuwe eigenaars van Sport Lauwers in Menen

Katrien en Katelijn Lauwers hebben op 1 september de fakkel van Sport Lauwers door te geven. Zelf werkten ze samen al decennialang in de winkel, die in 1962 opgericht werd door hun ouders, Joris Lauwers en Lucette Balcaen.

Joris en Lucette begonnen de sportwinkel in de Menenstraat in Lauwe. De winkel was 6 op 4 meter groot en Joris maakte als schoenenmaker zelf de voetbalschoenen. Kort daarna verkochten ze hun eerste twee sportmerken: Adidas en Puma. In 1964 verhuisden ze naar de Moeskroenstraat (nu de Larstraat). Verbouwing na verbouwing breidde de winkel steeds verder uit, eerst door Joris en Lucette zelf, later door hun dochters Katrien en Katelijn die in hetzelfde elan doorgingen en de winkel omvormden tot de gekende sport speciaalzaak die het nu is.

Verder bouwen aan succes

Vandaag beschikt Sport Lauwers over 1000 m² winkelruimte, een magazijn en een ruime parking aan de overkant. Vanaf 1 september nu komt de winkel in handen van Gerben Tanghe en Lukas Denys. Gerben is de zoon van Katrien en Lukas is de kleinzoon van Godelieve Lauwers (zus van Joris). Beiden dus sterk familiaal verwant en intussen ook al jarenlang actief in de winkel. Jong bloed, dat het reilen en zeilen van de winkel door en door kent en aan het succes van de winkel verder wenst te bouwen.

Team uitbreiden

Gerben: “Samen met Lukas kregen we de kans om de winkel verder te zetten. Lukas is als podoloog al 6 jaar actief in de winkel en zal zich vanuit zijn ervaring vooral focussen op het nog verder uitbouwen van ons totaal advies op het vlak van schoenen – op basis van een voetscan de perfecte schoen selecteren. Zelf ben ik als zoon van Katrien Lauwers zo goed als opgegroeid in de winkel en intussen professioneel al 10 jaar actief.

Samen met ons team van 6 vaste medewerkers en verschillende vaste studenten en flexiwerkers, zullen we het werk van mijn moeder en tante verder zetten. Uiteraard zullen we hier en daar wel onze accenten zetten, maar in de kern blijft de winkel uiteraard zoals hij was en zoals hij bij de klanten gekend is. Wel zijn we nog op zoek om ons vaste team uit te breiden en zoeken we momenteel een podoloog om ons ‘voeten’team te komen versterken. Aarzel niet om eens binnen te springen in de winkel.”