Gepersonaliseerde cadeaus bij VS Giftshop

Op zoek naar een uniek geschenk voor een pasgeborene of kerstdecoratie naar eigen ontwerp, een gepersonaliseerde wijnfles of T-shirts met een zelf ontworpen print? In Menen behoort het allemaal tot de mogelijkheden dankzij VS Giftshop. “Je kan het zo gek niet bedenken of we kunnen het personaliseren”, zeggen zaakvoerders Vincent en Sarah.

“En te denken dat het allemaal is begonnen omdat we niet in het beruchte zwarte gat wilden vallen!” Het koppel Vincent Olievier (41) en Sarah Verschelde (44) lacht wanneer ze terugdenken aan hoe hun creatieve avontuur begon. “We volgden een resem opleidingen en daarna was de vrees dat we plots niets meer om handen gingen hebben. Creatief bezig zijn is iets dat al langer in onze genen zit, dus kochten we een eerste drukmachine. Zo ging de bal aan het rollen en ondertussen hebben we een compleet uitgerust atelier.”

Dat atelier, discreet weggemoffeld in de Edgar Tinelstraat 25, is de geboorteplaats van heel wat unieke geschenken geworden. “Je kunt het zo gek niet bedenken of we kunnen het personaliseren”, klinkt het. “De klassiekers, zoals T-shirts of koffiemokken, zijn uiteraard van de partij. Maar ons aanbod is nog veel uitgebreider dan dat. Speelgoed, decoratie, bloemstukken of zelfs grafstukjes? En wat dacht je van stickers om op het raam van je wagen te kleven? In samenspraak met de klant kunnen we het allemaal van een persoonlijke toets voorzien.”

Een verplichte minimumoplage is er niet. “We kunnen één enkel stuk maken indien de klant dat wenst”, zegt Sarah. “Items die het steeds goed doen zijn cadeaus om te geven aan de juffen of meesters op het einde van het schooljaar, of geschenkjes voor de kinderverzorgers wanneer peuters de crèche verlaten. Dan kunnen we het gekozen cadeau voorzien van een naam of een persoonlijke boodschap.”

Opendeurdag

Om hun atelier aan het grote publiek voor te stellen, organiseert het koppel op zaterdag 21 oktober een opendeurdag. “Voorzien van een hapje en een drankje kunnen bezoekers dan al een flink stuk van ons aanbod bekijken. Daarnaast kunnen ze meteen hun ideeën met ons bespreken.” (CLL)

Meer informatie over VS Giftshop is terug te vinden op hun Facebookpagina.