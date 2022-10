Georges is 50 jaar aan de slag bij Vanneste Agri Services

Op zaterdag 15 oktober was het feest bij het tractorenbedrijf Vanneste Agri Services. De nieuwe productiehal werd in gebruik genomen en tegelijk werden drie trouwe werknemers in de bloemetjes gezet, onder wie Georges Deschepper die er al 50 jaar werkt.

Het is uiterst zeldzaam, een werknemer die 50 jaar bij hetzelfde bedrijf aan de slag is en nog altijd niet aan stoppen denkt. Georges Deschepper (67) uit Sijsele kwam als jonge gast meehelpen in de garage van de opa van de huidige eigenaars Pauline Vanneste en Jurgen Van Wonterghem. Hij kreeg er een vaste job en kon in september 1972 bij Vanneste starten. Ondertussen werkte hij voor drie generaties: Gerard, Pol en nu Pauline Vanneste.

“Iemand waar je op kan rekenen”

“Vijf jaar geleden had Georges nochtans aangegeven dat hij maximaal nog drie jaar zou blijven werken”, weet Pauline. “Nu geeft hij aan dat hij Vanneste Agri Services niet meer wil verlaten. Hij is en blijft een toffe collega en als werkgever kunnen we altijd op hem rekenen. Hij heeft mee het gezicht bepaald van ons bedrijf en een positieve uitstraling gegeven naar de klanten toe, door wie hij ook geapprecieerd wordt.”

Zelf meldt Georges dat hij hier kind aan huis is. “Ik ben iedere dag blij dat ik er mag komen werken, maar ben ook blij dat ik iedere avond weer naar huis kan gaan”, grapt hij. Naast Georges werden ook Wim Haeck uit Wingene en Koen Mauleman uit Sint-Joris gehuldigd. Beide heren werken reeds 30 jaar voor Vanneste Agri Services.

Fuif

Alle feestelijkheden vonden plaats in de nieuwe loods in Hertsberge. “We hebben dit jaar twee oude gebouwen afgebroken en een grote nieuwe loods geplaatst”, vertelt Jurgen Van Wonterghem. “Deze werd gebouwd door het bouwbedrijf Vaneenoo onder leiding van Robbe Haeck, de zoon van onze werknemer Wim Haeck.”

“We vonden het de perfecte gelegenheid om de nieuwe loods in te wijden door middel van een fuif voor al onze klanten en werknemers. Zo kunnen we tegelijk onze klanten en onze werknemers bedanken. Onze werknemers staan dicht bij onze klanten, ze kennen hen goed want ze staan ten slotte elke dag klaar om hen te helpen.” (GS)