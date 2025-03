GeoDynamics-medewerker loopt dagelijks 25 kilometer naar het werk voor eerste marathon

Het Kortrijkse bedrijf GeoDynamics voorziet tijdens de Gent Marathon de medische hulpdiensten van real-time track-and-trace-technologie. Dezelfde marathon waar medewerker Gauthier Huvenne zich voor het eerst waagt aan de 42 kilometer.

GeoDynamics-medewerker Gauthier Huvenne loopt op 30 maart zijn eerste marathon. Hij is al jaren gewend om lange afstanden af te leggen en loopt regelmatig de 25 kilometer naar het werk. “Zijn deelname aan de marathon is een inspiratiebron binnen het bedrijf en weerspiegelt de kernwaarden van GeoDynamics: motivatie, doorzettingsvermogen en innovatie”, klinkt het bij GeoDynamics.

Van pendelaar naar marathonloper

Voor velen lijkt 42,195 kilometer een uitdaging, maar voor Gauthier Huvenne is het een logische volgende stap. Zijn dagelijkse woon-werkverplaatsing heeft hem voorbereid op deze ultieme test. “Hardlopen is voor mij meer dan een sport; het is een manier van leven”, vertelt Gauthier. “De marathon van Gent wordt een geweldige ervaring, en ik ben trots dat ik dit kan doen met de steun van mijn collega’s die me luidkeels zullen aanmoedigen langs het parcours.”

GeoDynamics achter de schermen

GeoDynamics, opgericht in 2004, ontwikkelt software om op afstand de locatie te bepalen van voertuigen, werktuigen of mobiele medewerkers. Via een beveiligde website kan je op computer, tablet of smartphone volgen waar ze zich bevinden.

Naast Gauthiers persoonlijke uitdaging speelt GeoDynamics achter de schermen een belangrijke rol tijdens de Gent Marathon. Het bedrijf ondersteunt de medische hulpdiensten met real-time tracking. Zeven hulpverleners, waaronder vier ziekenwagens, een MUG-voertuig en een medisch interventieteam op de fiets, worden uitgerust met trackers die hun positie in real-time doorgeven aan de dispatching.

“Dankzij de real-time tracking van GeoDynamics kunnen we onze hulpverleners optimaal positioneren en snel reageren op incidenten”, zegt Stijn De Koker van MedPrEvent vzw, de organisatie die instaat voor de medische hulpverlening. “Dit verhoogt de veiligheid en zorgt voor een vlotter verloop van het evenement.”