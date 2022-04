Gents bedrijf geeft workshops in het West-Vlaams: “We willen de drempel verlagen”

Het online facturatieplatform Billit uit Gent geeft workshops over hun werking in het West-Vlaams. De zaakvoerders hebben West-Vlaamse roots, net als Jolien Leveque uit Izegem die workshops geeft voor het bedrijf. “Ondanks mijn moeite om algemeen Nederlands te spreken, kreeg ik toch commentaar op mijn uitspraak. Zo is het idee gekomen om het eens volledig in het West-Vlaams te proberen.”

Billit is een online platform voor ondernemers en kleine zelfstandigen die hun administratie digitaal willen doen. “We werken met hen samen of vormen de brug tussen de ondernemers en hun boekhouders om hen te helpen efficiënter te werken en minder fouten te maken in hun administratief werk”, legt Jolien uit.

Afgeleid door accent

“We geven wekelijks workshops aan geïnteresseerde zelfstandigen waarin we uitleggen hoe alles in zijn werk gaat. Vaak zijn dat kleine bedrijfjes in de bouwsector die hun boekhouding nog in Excel doen. We hebben klanten over heel het land dus ik deed tijdens de workshops altijd mijn best om proper te praten. Na elke workshop laten we een enquête invullen en plots kreeg ik toch de opmerking dat iemand afgeleid was door mijn West-Vlaams accent”, zegt Jolien die uit Izegem komt.

Nu het plat West-Vlaams moét zijn, is het weer even aanpassen

“Over de middag hadden we het hierover met de collega’s en zo is het idee gekomen om het dan maar eens volledig in het West-Vlaams te doen. Dat betekende dat ik opnieuw moest switchen in mijn taal. In het begin was het net moeilijk om mijn taal wat op te kuisen, nu het plat West-Vlaams moét zijn is het weer even aanpassen. Zeker voor termen als ‘inkomsten’ en ‘uitgaven’ is het toch even denken om op een vlotte West-Vlaamse variant te komen.”

Vertrouwd gevoel

“We merken wel dat het idee leeft, we kregen al veel steun van ondernemers. Onze West-Vlaamse klanten doen ook vaak geen moeite om perfect AN te praten aan de telefoon. Ik heb nog enkele West-Vlaamse collega’s en we merken dat we snel overschakelen als we zo iemand aan de telefoon hebben, het voelt vertrouwd aan voor zowel wij als de klanten.”

Op donderdag 28 april ging de eerste workshop door. “Ik ben benieuwd wie het publiek zal zijn. Er zullen zeker nieuwsgierigen bij zijn maar we hopen toch ook de drempel naar ons platform wat weg te nemen voor sommigen. Ik kijk er alvast naar uit”, besluit Jolien.