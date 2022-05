Gentill is nieuwe speler op de vastgoedmarkt in Tielt

Sinds kort heeft er zich een nieuw vastgoedkantoor gevestigd in het Tieltse straatbeeld. In de Felix D’Hoopstraat 33 zijn Mathieu Vande Voorde en Tim Moens met Gentill terug te vinden.

“We begeleiden de verkoper bij de verkoop van hun eigendommen”, begint Mathieu Vande Voorde. “Anderzijds zijn we ook vernieuwend door kopers te voorzien van gefundeerd advies bij de aankoop van hun nieuwe woning. Ook kunnen mensen bij ons terecht voor de verhuur van hun eigendom”, vervolledigt Tim Moens.

Vriendelijk vastgoed

Met Gentill kiezen ze voor een niet-alledaagse naam, maar de betekenis erachter verklaart veel. “De roots van Tim liggen in Gent en die van mij in Tielt. Door deze twee namen samen te voegen bekomen we Gentill. Met de leuze vriendelijk vastgoed maken we een knipoog naar het Franse gentil, wat vriendelijk betekent. Dit staat ook voor de eerlijke en transparante aanpak die als rode draad in onze service zit”, aldus Mathieu.

Niet alleen Tielt is hun uitvalsbasis, maar ook Gent. “Met deze regio’s zijn we het meest vertrouwd en daar hebben we ook een groot deel van ons leven doorgebracht. In het verleden is gebleken dat onze visies in dezelfde lijn liggen. Nu kunnen we die koppelen met de complementariteit van deze regio’s. We werken zowel vanuit Gent als Tielt en willen hiermee de brede regio’s rond de twee steden bereiken. Samen hebben we meer dan 10 jaar ervaring in de vastgoedsector. Mathieu grotendeels in West-Vlaanderen, terwijl ik ervaring opgebouwd heb in Oost-Vlaanderen”, verklaart Tim Moens.

Beide heren zijn in de wieg gelegd voor de vastgoedsector. “Ik zie mezelf als een beredeneerde rekenaar, want naast mijn vlotte toegankelijkheid zal ik steeds doordacht te werk gaan. Alles wat met rekenen en cijfers te maken heeft, is voor mij een hobby”, aldus Mathieu. “Ikzelf zie het niet als arbeid, maar eerder als mijn passie om mensen te helpen. Ik ga steeds op zoek naar oplossingen zodat er op het einde alleen maar lachende gezichten zijn”, besluit Tim Moens.

(KeMa)