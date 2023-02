Gemeente Wingene tekent in op nieuw platform Goedaanbesteed.be, handige tool voor ondernemers

Gemeente Wingene registreert zich op het nieuwe West-Vlaamse platform ‘Goedaanbesteed.be’. Dit besluit werd bekendgemaakt op de gemeenteraad en dit op vraag van oppositiepartij N-VA.

De nieuwe interactieve website geeft zelfstandigen, Kmo’s en kleine bedrijven een duidelijk overzicht welke opdrachten en openbare aanbestedingen er bij hun activiteiten of specialisaties aansluiten.

Oproep aan ondernemingen

“Het doel van die nieuwe website is om West-Vlaamse en lokale ondernemers meer zaken te laten doen met gemeentes en overheidsinstellingen”, verduidelijkt fractieleider en gemeenteraadslid Pieter-Jan Verhoye (N-VA). “Het platform is zo een ideaal instrument om de omzet en het groeipotentieel van zelfstandigen en ondernemingen te verhogen. Op die manier kan bijvoorbeeld een loodgieter of elektricien uit de gemeente meer kan maken om zo een interessante opdracht binnen te halen. We doen daarom ook de oproep aan onze ondernemingen om massaal in te schrijven op de nieuwe website.”

Lokale economie steunen

De provincie West-Vlaanderen lanceerde recent het nieuwe samenwerkingsplatform www.goedaanbesteed.be. Het gemeentebestuur registreerde zich bij POM West-Vlaanderen en wacht nu de verdere praktische stappen af. Het platform is bijzonder gebruiksvriendelijk en volledig gratis voor overheden en bedrijven.

Gebruikers worden automatisch op de hoogte gehouden als er een match is. “Het ondersteunen van de lokale economie is voor de N-VA een absolute prioriteit”, vult Pieter-Jan nog aan. “Wij zijn opgetogen dat ons voorstel wordt gerealiseerd. Daarnaast zal de gemeente het bestaan van de nieuwe website zo breed mogelijk communiceren bij onze ondernemers.”