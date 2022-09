Gemeente steunt het project Hair Recycle

Gemeente Oostkamp stimuleert projecten die afval omzetten tot nieuwe grondstoffen. Zo zijn ook geknipte haren afval dat moet en kan worden verwerkt. Ze roept dan ook de 72 Oostkampse kappers op om mee te werken aan het project Hair Recycle.

Het project Hair Recycle verzamelt haren van Belgische kapsalons en gebruikt deze opnieuw in de circulaire economie. Kappers kunnen zich aansluiten bij Hair Recycle en krijgen dan haarzakken om de afgeknipte haren in te verzamelen. Hair Recycle zorgt voor een reguliere omhaling van de gevulde zakken. Omdat de gemeente circulaire economie stimuleert, nodigt ze de Oostkampse kappers uit om in te stappen in dit duurzaam project. Als extra stimulans neemt de gemeente de kosten van het eerste jaar lidmaatschap bij Hair Recycle op haar. Hiermee is Oostkamp de eerste Vlaamse gemeente die een financiële ondersteuning voorziet voor kappers die instappen in Hair Recycle.

Isolatie

Stefanie Gassesemt van Fidja Hairstyle uit Waardamme recycleert sinds één jaar de afgeknipte haren. “Vroeger kwam mijn opa deze ophalen en verwerkte hij deze als isolatie bij stukadoor werken. De stap naar Hair Recycle was dan ook zeer klein en evident voor mij”, weet ze te vertellen.

Dankzij het project Hair Recycle worden haren niet enkel hergebruikt voor pruiken, maar ook voor het zuiveren van waterlopen en de behandeling van brandwonden. Haar is een grondstof met veel recyclagemogelijkheden. Naast het gebruik voor pruiken, is haar ook oneindig absorberend en ultra resistent. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt om waterlopen mee te zuiveren en dankzij de keratine in het haar ook voor de behandeling van brandwonden. In plaats van het te laten weggooien in de verbrandingsoven, kan je er dus beter voor kiezen om het te verzamelen en te laten recycleren. (GST)